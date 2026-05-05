Dolar bugün kaç TL? 05 Mayıs Salı 2026 dolar ne kadar?

05 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların değeri 45,22 TL olarak belirlendi. Bu rakam, son dönemdeki ekonomik gelişmelere bağlı olarak oluştu. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar da bu durumu etkiledi. Doların Türk Lirası karşısında artışı, ithalat yapan işletmeler için maliyetleri artırabilir. Dövizle borçlanan vatandaşlar da zorlanabilir. Bu durum, enflasyon üzerindeki baskıları artırabilir. Genel ekonomik dengeler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Döviz kurlarındaki hareketlilik, global ekonomik faktörlerin yanı sıra yerel gelişmelere de bağlı. Doların yükselişi, yurt içinde yatırımcıların güveninde belirsizlik yaratıyor. Tüketiciler de bu durumdan etkileniyor. Uluslararası piyasalarda ise Türk Lirası'nın değer kaybı algısı güçlenebilir. Önümüzdeki günlerde Merkez Bankası, para politikası ile ilgili adımlar atmak zorunda. Hükümetin ekonomi yönetimi de bu durumu stabilize etmeye çalışacak. Bu adımlar, döviz kurlarının seyrinde belirleyici olacak. Piyasa katılımcıları ve ekonomik aktörler, gelişmeleri yakından takip etmeli.