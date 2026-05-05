Dolar bugün kaç TL? 05 Mayıs Salı 2026 dolar ne kadar?

Döviz kurlarındaki son artış, Türk Lirası'nın değeri üzerinde önemli bir etki yarattı. 05 Mayıs 2026'da dolar 45,22 TL seviyesine yükseldi. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak ithalatçı firmaları zora sokabilir. Aynı zamanda, dövizle borçlanan vatandaşlar için de mali zorluklar doğurabilir. Ekonomik dengeler üzerindeki baskı, enflasyonu artırma potansiyeline sahip. Yatırımcılar ve piyasa katılımcıları, gelişmeleri dikkatle izlemeli.

05 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların değeri 45,22 TL olarak belirlendi. Bu rakam, son dönemdeki ekonomik gelişmelere bağlı olarak oluştu. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar da bu durumu etkiledi. Doların Türk Lirası karşısında artışı, ithalat yapan işletmeler için maliyetleri artırabilir. Dövizle borçlanan vatandaşlar da zorlanabilir. Bu durum, enflasyon üzerindeki baskıları artırabilir. Genel ekonomik dengeler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Döviz kurlarındaki hareketlilik, global ekonomik faktörlerin yanı sıra yerel gelişmelere de bağlı. Doların yükselişi, yurt içinde yatırımcıların güveninde belirsizlik yaratıyor. Tüketiciler de bu durumdan etkileniyor. Uluslararası piyasalarda ise Türk Lirası'nın değer kaybı algısı güçlenebilir. Önümüzdeki günlerde Merkez Bankası, para politikası ile ilgili adımlar atmak zorunda. Hükümetin ekonomi yönetimi de bu durumu stabilize etmeye çalışacak. Bu adımlar, döviz kurlarının seyrinde belirleyici olacak. Piyasa katılımcıları ve ekonomik aktörler, gelişmeleri yakından takip etmeli.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,22
45,22
% 0.07
09:31
Euro
52,88
52,90
% 0.04
09:31
İngiliz Sterlini
61,20
61,24
% 0.03
09:31
Avustralya Doları
32,31
32,32
% -0.22
09:31
İsviçre Frangı
57,65
57,67
% 0.03
09:31
Rus Rublesi
0,60
0,60
% 0.12
09:30
Çin Yuanı
6,62
6,62
% 0.02
09:31
İsveç Kronu
4,86
4,87
% -0.05
09:31
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

