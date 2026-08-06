Dolar bugün kaç TL? 06 Ağustos Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Doların fiyatı, 6 Ağustos 2026 tarihinde saat 09:00'da 47,59 TL olarak belirlendi. Bu seviyenin önemi, döviz piyasalarının dalgalanmasına ve ekonomik verilere dayanıyor. Son dönemde enflasyon ve siyasi belirsizlik artmaktadır. Uluslararası ticaret dinamikleri de doları etkileyen faktörler arasında bulunmaktadır. Doların yüksek değeri ithalat maliyetlerini artırıyor. Bu durum, ekonomiye dolaylı bir baskı oluşturmaktadır.

Döviz yatırımcıları ve ekonomistler, dolardaki dalgalanmaları dikkatle inceliyor. Ekonomik veriler ve hükümet politikaları, bu seyri anlamak için önemli. Doların 47,59 TL seviyesinde kalması, ihracatçı firmalar için faydalı olabilir. Ancak yurtiçi piyasalarda bazı riskler de ortaya çıkmaktadır. Piyasalardaki dalgalanma devam ederse, doların geleceği belirleyici olacaktır. Yatırımcıların edindikleri bilgileri doğru kullanmaları gerekiyor. Stratejilerini bu bilgilere dayalı bir şekilde belirlemeleri bekleniyor.