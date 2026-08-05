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Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

Altın fiyatlarında devam eden düşüş son günlerde yerini yükselişe bıraktı. Altın fiyatları hafta başından bu yana yükselişini sürdürüyor. Hafta başı 6 bin 100 TL olan gram altının fiyatı 6 bin 350 TL oldu. Altında yaşanan yükseliş sonrası kuyumcularda hareketlilik arttı.

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"
Recep Demircan

Altında yaşanan yükseliş sonrası fiyatlar uzun zamandır düşüş eğilimindeydi. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında hafta başı itibarıyla başlayan yükseliş sürüyor. Altının ons fiyatı 4 bin 250 doları geçti.

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı" 1

KUYUMCULARDA ALTIN HAREKETLİLİĞİ

Bir süredir aşağı yönlü giden altın fiyatlarında ibre tersine döndü. Fiyatlar artmaya başladı, altında yükseliş üst üste 3 gündür devam ediyor. Altın fiyatları uzun süren durgunluğun arından yeniden tırmanışa geçti. Hafta başı 6 bin 100 TL olan gram altının fiyatı 6 bin 350 TL oldu.

ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Hafta başı 9 bin 900 TL olan çeyrek altın 10 bin 200 TL'den, 20 bin 200 TL olan yarım altın 20 bin 425 TL'den, 29 bin 500 TL olan tam altın 40 bin 800 TL'den satılıyor.

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı" 2

"ALTININ DÜĞMESİNE BASILDI"

ATV haberin haberine göre kuyumcu Metin Yavuz, "Beklenen gün geldi artık bundan sonra altının düğmesine basıldı gibi. Şu anda en çok altını etkileyen faktörlerden biri ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması." dedi.

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı" 3

Gözler şimdi bu fiyatların kalıcı olup olmadığına çevrildi. Uzman isimler bu yükselişin bir süre daha devam edeceğini aktardı.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.495,21
6.496,17
% 4.25
22:51
Ons Altın / TL
202.007,76
202.105,84
% 4.26
23:06
Ons Altın / USD
4.247,93
4.248,42
% 4.18
23:06
Çeyrek Altın
10.392,33
10.621,24
% 4.25
22:51
Yarım Altın
20.718,68
21.241,12
% 4.24
22:51
Ziynet Altın
41.569,31
42.355,02
% 4.25
22:51
Cumhuriyet Altını
42.336,00
42.969,00
% 3.12
17:04
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gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın Altın
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