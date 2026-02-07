Dolar bugün kaç TL? 07 Şubat Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

07 Şubat 2026 tarihi itibarıyla saat 09:00'da doların fiyatı 43,60 TL seviyesine ulaştı. Bu durum döviz piyasalarında dikkate değer bir artış yaşandığını gösteriyor. Son haftalarda dünya genelinde artan ekonomik belirsizlikler ve enflasyon baskıları dolara olan talebi artırdı. Türkiye'de piyasalardaki dalgalanmalar döviz kurlarının seyrini etkiliyor. Bu durum, yerli para birimi karşısında dolarda kayıplara yol açtı.

Doların 43,60 TL'den işlem görmesi, yerli yatırımcılar ve işletmeler için önemli bir gösterge oldu. Artan maliyetler birçok sektörde fiyat istikrarını tehdit ediyor. Değişen döviz kuru, ithalatçılar için de takip edilmesi gereken bir durum haline geldi. Söz konusu fiyat seviyeleri, yatırımcıların döviz ve hisse senedi tercihlerini etkileyebilir. Bunun sonucunda ekonomik planlamalarda belirsizlikler ortaya çıkabilir. 43,60 TL'lik dolar fiyatı, Türkiye ekonomisi açısından kritik bir gösterge olarak değerlendiriliyor.