Dolar bugün kaç TL? 07 Şubat Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında önemli bir gelişme yaşandı. 07 Şubat 2026 itibarıyla dolar, 43,60 TL seviyesine ulaştı. Artan enflasyon ve ekonomik belirsizlikler dolara olan talebi artırdı. Bu durum, Türkiye'de maliyetleri yükseltti ve piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Yerli yatırımcılar ve işletmeler için kritik öneme sahip olan bu fiyat seviyesi, döviz ve hisse senedi tercihlerini de etkileyebilir. Ekonomik planlamalarda belirsizlikler söz konusu.

Cansu Çamcı

07 Şubat 2026 tarihi itibarıyla saat 09:00'da doların fiyatı 43,60 TL seviyesine ulaştı. Bu durum döviz piyasalarında dikkate değer bir artış yaşandığını gösteriyor. Son haftalarda dünya genelinde artan ekonomik belirsizlikler ve enflasyon baskıları dolara olan talebi artırdı. Türkiye'de piyasalardaki dalgalanmalar döviz kurlarının seyrini etkiliyor. Bu durum, yerli para birimi karşısında dolarda kayıplara yol açtı.

Doların 43,60 TL'den işlem görmesi, yerli yatırımcılar ve işletmeler için önemli bir gösterge oldu. Artan maliyetler birçok sektörde fiyat istikrarını tehdit ediyor. Değişen döviz kuru, ithalatçılar için de takip edilmesi gereken bir durum haline geldi. Söz konusu fiyat seviyeleri, yatırımcıların döviz ve hisse senedi tercihlerini etkileyebilir. Bunun sonucunda ekonomik planlamalarda belirsizlikler ortaya çıkabilir. 43,60 TL'lik dolar fiyatı, Türkiye ekonomisi açısından kritik bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,60
43,61
% 0.16
23:59
Euro
51,57
51,60
% 0.37
23:59
İngiliz Sterlini
59,40
59,46
% 0.61
23:59
Avustralya Doları
30,60
30,61
% 1.24
23:59
İsviçre Frangı
56,22
56,25
% 0.53
23:59
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.17
23:40
Çin Yuanı
6,29
6,29
% 0.3
23:59
İsveç Kronu
4,83
4,84
% 0.61
23:59
