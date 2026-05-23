Kilolarca sahte altın ele geçirildi! Deste deste sahte dolar ve avro da var

İstanbul'da kilolarca altın, sahte dolar ve avro ele geçirildi. Kurban Bayramı öncesi alışverişlerde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.
Bu kapsamda, Fatih'te belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda, 660 bin 800 dolar ve 71 bin 180 avroluk sahte banknot, 21 kilogram sahte altın, 6 bin adet avro filigranı, sahte altın yapımında kullanılan 16 kilogram sac levha, 5 bin altın ambalajı, 1 altın kesme ve pres makinesi ve 1 adet gram altın kalıbı ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.
