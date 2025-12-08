Dolar bugün kaç TL? 08 Aralık Pazartesi 2025 dolar ne kadar?

08 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 42,56 TL olarak belirlendi. Bu değer, uluslararası döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalarla etkileniyor. Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve global ekonomik şartlar da doları etkiliyor. Yüksek enflasyon ve cari açık gibi göstergeler, döviz kurlarında baskı yaratıyor. Bu durum, Dolar/TL paritesinin seyrini doğrudan etkiliyor.

Türkiye'nin dış ticaret dengesi ve siyasi belirsizlikler, dolara olan talebi artırıyor. Böylece fiyatlar yükseliyor. Son dönemde merkez bankası para politikaları ile global piyasalardaki dalgalanmalar önemli bir rol oynuyor. Doların artış nedenleri arasında bunlar öne çıkıyor. Yatırımcılar, enflasyondaki artış ve faiz oranlarındaki değişimleri dikkate alıyor. Bu faktörler, döviz yatırımlarının şekillenmesinde belirleyici oluyor.

Doların 42,56 TL seviyesinde kalması, piyasalardaki belirsizliklerle paralel izleniyor. Yatırımcılar, enflasyon ve ekonomik büyüme verilerini değerlendiriyor. Doların fiyat hareketlerini ve teknik analizleri göz önünde bulunduruyorlar. Bu nedenle, 42,56 TL’deki dolar fiyatı, güncel bir rakam olmanın ötesinde. Ekonomik ve siyasi gelişmelerin bir yansıması olarak da değerlendiriliyor.