Dolar bugün kaç TL? 09 Kasım Pazar 2025 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında beklenen gelişmeler sürerken, doların 09 Kasım 2025'te 42,21 TL olarak belirlenmesi dikkat çekti.

Doların fiyatı 09 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 itibarıyla 42,21 TL olarak belirlendi. Bu seviye, döviz piyasalarındaki gelişmelerle paralel bir seyir izliyor. Doların 42,21 TL'ye ulaşması, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ihracat ve ithalat yapan işletmeler için kritik bir öneme sahiptir. 42,21 TL seviyesindeki dolar, ithalat maliyetlerini etkileyebiliyor. Piyasa dinamiklerini dikkatle takip etmek önemlidir.

İşletmeler ve yatırımcılar için strateji geliştirmek son derece önem kazanmaktadır. Döviz kurlarındaki bu oynamalar her zaman yeni fırsatlar ve tehditler doğurabilir. Yatırımcıların ve işletmelerin bilinçli adımlar atması gerekmektedir. Ekonomik koşulları dikkate almak, doğru kararlar almak için şarttır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,20
42,21
% 0.24
23:59
Euro
48,86
48,90
% 0.3
23:59
İngiliz Sterlini
55,62
55,64
% 0.35
23:59
Avustralya Doları
27,42
27,44
% 0.54
23:59
İsviçre Frangı
52,41
52,45
% 0.39
23:59
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.73
23:50
Çin Yuanı
5,92
5,93
% 0.21
23:59
İsveç Kronu
4,43
4,43
% 0.63
23:59
