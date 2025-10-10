FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 10 Ekim Cuma 2025 dolar ne kadar?

Dolar fiyatları, 10 Ekim 2025 itibarıyla 41,82 TL seviyesinde işlem görmektedir. Piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak belirlenen dolar değeri, Türkiye'nin ekonomik göstergeleri, enflasyon ve faiz oranları gibi faktörlerden etkilenmektedir. Yatırımcılar, dolardaki yükselişi takip ederken, döviz kurlarındaki ani değişikliklerin fiyat seviyeleri üzerindeki etkisini de gözlemliyor. Bu durum, ithalat maliyetlerini artırırken, ihracatçı firmalar için fırsatlar yaratıyor.

Ezgi Sivritepe

10 Ekim 2025 tarihi itibarıyla dolar, saat 09:00'da 41,82 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu rakam, piyasalardaki dalgalanmalarla belirleniyor. Ekonomik gelişmeler de bu durumu etkiliyor. Doların değeri, yurt içindeki ekonomik göstergelerle ilişkilidir. Global ekonomik durum, enflasyon, faiz oranları ve siyasi istikrar gibi pek çok faktör de etkili oluyor.

Son günlerde doların değerindeki artış dikkate değer bir konu haline geldi. Yatırımcılar ve tüketiciler bu duruma odaklanmış durumda. Ekonominin temel dinamikleri önemli bir rol oynuyor. Türkiye'nin dış ticaret dengesi de etkili. Yurtdışında yaşanan jeopolitik gelişmeler döviz piyasalarındaki dalgalanmaları artırıyor. Doların yüksek fiyatı, ithalat maliyetlerini artırıyor. Ancak, ihracatçı firmalar için bazı avantajlar sunuyor.

Döviz kurlarındaki ani değişiklikler, genel fiyat seviyeleri üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu durum enflasyon beklentilerini etkiliyor. Önümüzdeki günlerde bu fiyat seviyesinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Piyasalardaki olası gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatlice izlenecek.

CANLI DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,82
41,83
% 0.19
10:34
Euro
48,41
48,41
% -0.04
10:34
İngiliz Sterlini
55,59
55,60
% -0.14
10:34
Avustralya Doları
27,39
27,41
% 0.14
10:34
İsviçre Frangı
51,90
51,94
% 0.29
10:34
Rus Rublesi
0,51
0,52
% 0.52
10:31
Çin Yuanı
5,86
5,87
% 0.3
10:34
İsveç Kronu
4,39
4,39
% 0.29
10:34
