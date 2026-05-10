Dolar bugün kaç TL? 10 Mayıs Pazar 2026 dolar ne kadar?

10 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla saat 09:00’da ABD doları 45,35 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu değer, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ardından önemli bir gösterge oldu. Doların yükselişi, ekonomik dengeleri etkileyebilir. Bu durum, dikkatle izleniyor.

Uzmanlar döviz piyasasındaki hareketliliği değerlendiriyor. Enflasyon, faiz oranları ve küresel ekonomik şartlar doları etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Dolardaki artış, döviz riskine maruz kalan ekonomiler için belirsizlik yaratıyor. Gelecek dönemde dolardaki seyrin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Yatırımcılar ve ekonomistler bu durumu yakından takip ediyor. Küresel ekonomik istikrar ve yerel politikalar doları etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.