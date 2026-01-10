FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 10 Ocak Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

10 Ocak 2026 itibarıyla doların 43,13 TL olarak belirlenmesi, piyasalardaki dalgalanmaların ve döviz kurlarının önemini vurguluyor. Bu seviye, yurtiçindeki enflasyon oranları ve ithalat-ihracat dengeleriyle yakından ilişkilidir. Doların değeri, yatırımcılar ve finans uzmanları tarafından itina ile izlenmekte. Merkez bankası politikaları ile uluslararası ekonomik gelişmeler de döviz kurlarını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.

Dolar bugün kaç TL? 10 Ocak Cumartesi 2026 dolar ne kadar?
Ezgi Sivritepe

10 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar 43,13 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, piyasalardaki dalgalanmalarla şekillenen önemli bir göstergedir. Doların değeri, döviz piyasalarını doğrudan etkiler. Yurtiçindeki enflasyon oranları da bu değişimlerden etkilenir. İthalat ve ihracat dengeleri, dolardaki artış ya da azalışla doğrudan bağlantılıdır. Dolayısıyla, bu seviye yatırımcılar ve finans uzmanları tarafından dikkatle izleniyor.

Döviz kuru, arz ve talep dinamiklerine bağlıdır. Merkez bankalarının politikaları da önemli bir yer tutar. Uluslararası ekonomik gelişmeler de döviz kurlarını etkiler. 43,13 TL’lik dolar fiyatı, Türkiye’nin ekonomik istikrarını gözler önüne seriyor. Piyasaların genel durumu bu gösterge ile değerlendirilebilir. Yerli ürünlerin uluslararası rekabet gücü, bu fiyatın önemini artırıyor. Ekonomik politikalar ile global gelişmelerin izlenmesi oldukça kritik bir konu. Gelecekteki döviz kurları bu faktörlerden etkilenebilir.

Dolar bugün kaç TL? 10 Ocak Cumartesi 2026 dolar ne kadar? 1

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özelleştirme İdaresi çeşitli illerdeki bazı taşınmazların satışını onayladıÖzelleştirme İdaresi çeşitli illerdeki bazı taşınmazların satışını onayladı
İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,12
43,14
% 0.21
23:59
Euro
50,20
50,25
% -0.08
23:59
İngiliz Sterlini
57,82
57,92
% -0.16
23:59
Avustralya Doları
28,84
28,86
% 0.1
23:59
İsviçre Frangı
53,84
53,88
% 0.06
23:59
Rus Rublesi
0,54
0,55
% 1.81
23:50
Çin Yuanı
6,18
6,18
% 0.3
23:59
İsveç Kronu
4,68
4,69
% 0.41
23:59
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.