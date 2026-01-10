Dolar bugün kaç TL? 10 Ocak Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

10 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar 43,13 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, piyasalardaki dalgalanmalarla şekillenen önemli bir göstergedir. Doların değeri, döviz piyasalarını doğrudan etkiler. Yurtiçindeki enflasyon oranları da bu değişimlerden etkilenir. İthalat ve ihracat dengeleri, dolardaki artış ya da azalışla doğrudan bağlantılıdır. Dolayısıyla, bu seviye yatırımcılar ve finans uzmanları tarafından dikkatle izleniyor.

Döviz kuru, arz ve talep dinamiklerine bağlıdır. Merkez bankalarının politikaları da önemli bir yer tutar. Uluslararası ekonomik gelişmeler de döviz kurlarını etkiler. 43,13 TL’lik dolar fiyatı, Türkiye’nin ekonomik istikrarını gözler önüne seriyor. Piyasaların genel durumu bu gösterge ile değerlendirilebilir. Yerli ürünlerin uluslararası rekabet gücü, bu fiyatın önemini artırıyor. Ekonomik politikalar ile global gelişmelerin izlenmesi oldukça kritik bir konu. Gelecekteki döviz kurları bu faktörlerden etkilenebilir.