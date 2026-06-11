Dolar bugün kaç TL? 11 Haziran Perşembe 2026 dolar ne kadar?

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 46,15 TL olarak belirlendi. Bu değer, son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar ile uluslararası piyasalardaki gelişmeler ışığında ortaya çıktı. Doların bu seviyede olması, ithalat yapan firmalar ve dövizle borçlanan vatandaşlar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişimleri dikkatle izlemeye devam ediyor. Bu dönemde büyük bir belirsizlik mevcut.

Döviz kurlarındaki artış, enflasyonist baskılar ve global ekonomik koşullardan etkileniyor. 46,15 TL seviyesindeki dolar fiyatı, Türkiye'nin ekonomik durumunu yansıtıyor. Bu durum, döviz talebinin artması ile uluslararası ticaretteki belirsizliklerin bir sonucudur. Doların Türk Lirası karşısındaki durumu, yatırım stratejilerini gözden geçirmek isteyen bireyler ve işletmeler için bir fırsat ya da tehdit sunuyor. Piyasalardaki bu hareketlilik, yakın gelecekte daha dikkatli takip edilmelidir.