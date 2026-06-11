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Dolar bugün kaç TL? 11 Haziran Perşembe 2026 dolar ne kadar?

11 Haziran 2026 tarihinde dolar, 46,15 TL seviyesinde belirlendi. Bu değer, ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere dayanıyor. Doların yüksek fiyatı, ithalat yapan firmalar ve dövizle borçlanan vatandaşlar için önemli bir gösterge. Aynı zamanda, yatırımcılar döviz kurlarında yaşanan değişimleri dikkatle izliyor. Doların Türk Lirası karşısındaki durumu, yatırım stratejilerini etkileyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

Dolar bugün kaç TL? 11 Haziran Perşembe 2026 dolar ne kadar?

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 46,15 TL olarak belirlendi. Bu değer, son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar ile uluslararası piyasalardaki gelişmeler ışığında ortaya çıktı. Doların bu seviyede olması, ithalat yapan firmalar ve dövizle borçlanan vatandaşlar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişimleri dikkatle izlemeye devam ediyor. Bu dönemde büyük bir belirsizlik mevcut.

Döviz kurlarındaki artış, enflasyonist baskılar ve global ekonomik koşullardan etkileniyor. 46,15 TL seviyesindeki dolar fiyatı, Türkiye'nin ekonomik durumunu yansıtıyor. Bu durum, döviz talebinin artması ile uluslararası ticaretteki belirsizliklerin bir sonucudur. Doların Türk Lirası karşısındaki durumu, yatırım stratejilerini gözden geçirmek isteyen bireyler ve işletmeler için bir fırsat ya da tehdit sunuyor. Piyasalardaki bu hareketlilik, yakın gelecekte daha dikkatli takip edilmelidir.

Dolar bugün kaç TL? 11 Haziran Perşembe 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
46,15
46,16
% 0.06
10:08
Euro
53,42
53,43
% 0.28
10:08
İngiliz Sterlini
61,91
61,93
% 0.38
10:08
Avustralya Doları
32,31
32,33
% 0.13
10:08
İsviçre Frangı
57,76
57,79
% 0.2
10:08
Rus Rublesi
0,63
0,64
% 0.06
10:06
Çin Yuanı
6,81
6,81
% 0.12
10:08
İsveç Kronu
4,85
4,86
% 0.15
10:08
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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