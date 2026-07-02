Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: En yüksek tutar 394 bin lirayı aştı

Temmuz ayı itibarıyla zorunlu trafik sigortasında yeni prim tarifesi uygulanmaya başlandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin (SBM) açıkladığı güncel tarifeye göre tüm araç gruplarında primler yüzde 4 artırıldı. Yeni düzenleme kapsamında İstanbul'da dördüncü risk basamağındaki bir otomobil için ödenecek asgari sigorta primi 18 bin 789 lira olarak belirlendi.

RİSK DURUMUNA GÖRE ÖDENECEK TUTAR DEĞİŞİYOR

Zorunlu trafik sigortasında sürücünün bulunduğu risk basamağı, ödenecek primi doğrudan etkiliyor. İstanbul'da içten yanmalı motora sahip otomobillerde en yüksek risk seviyesini ifade eden sıfırıncı basamakta prim 56 bin 367 liraya çıkarken, en düşük risk grubunu oluşturan sekizinci basamakta aynı araç için prim 9 bin 395 lira olarak uygulanacak.

Başkent Ankara'da sıfırıncı basamak için belirlenen prim 54 bin 772 lira, sekizinci basamak için ise 9 bin 129 lira oldu. İzmir'de ise en yüksek risk grubundaki sürücüler 53 bin 177 lira, en düşük risk grubundakiler ise 8 bin 863 lira prim ödeyecek. Böylece en yüksek ve en düşük risk grubundaki sürücüler arasında yaklaşık 6 katlık fiyat farkı oluştu.

TİCARİ ARAÇLARDA PRİMLER DAHA YÜKSEK SEVİYELERE ÇIKTI

Yeni tarife ticari araç sahiplerinin ödeyeceği tutarları da artırdı. İstanbul'da sıfırıncı basamakta yer alan bir ticari taksi için yıllık zorunlu trafik sigortası primi 160 bin 593 liraya yükselirken, sekizinci basamakta bu rakam 26 bin 766 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da ticari taksiler için primler 26 bin 8 lira ile 156 bin 48 lira arasında değişirken, İzmir'de ise 25 bin 250 lira ile 151 bin 503 lira arasında uygulanacak.

En yüksek sigorta maliyeti ise 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde görülüyor. İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir otobüs için zorunlu trafik sigortası primi 394 bin 539 liraya ulaşırken, sekizinci basamakta bu tutar 65 bin 757 lira seviyesinde bulunuyor.

SİGORTASIZ TRAFİĞE ÇIKMANIN YAPTIRIMLARI AĞIR

Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araç sahipleri 2026 yılında 1.246 lira idari para cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Bunun yanında araç, sigorta işlemi tamamlanıncaya kadar trafikten men edilebiliyor. Denetim sırasında poliçenin anında düzenlenmesi halinde ise bazı durumlarda aracın çekiciyle götürülmesi engellenebiliyor.

Sigortasız olarak kazaya karışan sürücüler hakkında 2 bin 39 lira idari yaptırım uygulanırken, kazada karşı tarafa verilen maddi zarar da sigortadan değil, doğrudan araç sahibi tarafından karşılanıyor.

GECİKME HER AY EK MALİYET GETİRİYOR

Zorunlu trafik sigortasının yenileme süresinin geçirilmesi halinde prim tutarına her 30 günlük gecikme için yüzde 5 oranında sürprim ekleniyor. Gecikmenin devam etmesi durumunda uygulanacak toplam artışın yüzde 50'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.