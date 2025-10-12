FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 12 Ekim Pazar 2025 dolar ne kadar?

12 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doların değeri 41,83 TL olarak tespit edildi. Küresel ekonomik koşullar, enflasyon oranları ve faiz politikaları döviz kurlarını etkiliyor. Bu durum, Türkiye’nin dış ticaret dengesini doğrudan etkileyecek. Yüksek kur seviyesi, ithalat maliyetlerini artırarak yerel ekonomiyi olumsuz yönde etkileyebilir. Yurtiçindeki yatırımcılar ise döviz dalgalanmalarını daha dikkatli değerlendirmeye başlayacak.

Ezgi Sivritepe

12 Ekim 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların değeri 41,83 TL olarak belirlendi. Küresel ekonomik koşullar, enflasyon oranları ve faiz politikaları döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu durum, yatırımcılar ve şirketler için önemli bir gündem maddesi oluşturuyor.

Doların bu seviyede kalması, Türkiye’nin dış ticaret dengesini doğrudan etkileyecektir. Ayrıca yerel ekonomi üzerinde de etkileri olacaktır. Bireysel alım gücü de bu durumdan nasibini alacak. Yüksek kur seviyeleri ithalat maliyetlerini artırabilir. Bu da enflasyonun yükselmesine yol açabilir. Fiyat artışları, özellikle tüketici için sorun oluşturabilir.

Yurtiçindeki yatırımcılar, dövizdeki dalgalanmaları daha temkinli bir şekilde değerlendirmeye başlayabilir. İlerleyen günlerde dolar kurunu etkileyen iç ve dış dinamikler piyasalar açısından kritik olacak. Piyasa katılımcıları, bu gelişmeleri yakından takip etmeli. Ekonomik durumun nasıl şekilleneceği merak konusu. Dolar fiyatlarının geleceği ile ilgili belirsizlikler devam ediyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,81
41,86
% 0.21
23:59
Euro
48,58
48,66
% 0.39
23:58
İngiliz Sterlini
55,83
55,92
% 0.36
23:58
Avustralya Doları
27,06
27,10
% -1.04
23:59
İsviçre Frangı
52,30
52,39
% 1.11
23:59
Rus Rublesi
0,51
0,51
% -0.72
20:10
Çin Yuanı
5,85
5,86
% 0.08
23:59
İsveç Kronu
4,39
4,41
% 0.56
23:59
