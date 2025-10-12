Dolar bugün kaç TL? 12 Ekim Pazar 2025 dolar ne kadar?

12 Ekim 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların değeri 41,83 TL olarak belirlendi. Küresel ekonomik koşullar, enflasyon oranları ve faiz politikaları döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu durum, yatırımcılar ve şirketler için önemli bir gündem maddesi oluşturuyor.

Doların bu seviyede kalması, Türkiye’nin dış ticaret dengesini doğrudan etkileyecektir. Ayrıca yerel ekonomi üzerinde de etkileri olacaktır. Bireysel alım gücü de bu durumdan nasibini alacak. Yüksek kur seviyeleri ithalat maliyetlerini artırabilir. Bu da enflasyonun yükselmesine yol açabilir. Fiyat artışları, özellikle tüketici için sorun oluşturabilir.

Yurtiçindeki yatırımcılar, dövizdeki dalgalanmaları daha temkinli bir şekilde değerlendirmeye başlayabilir. İlerleyen günlerde dolar kurunu etkileyen iç ve dış dinamikler piyasalar açısından kritik olacak. Piyasa katılımcıları, bu gelişmeleri yakından takip etmeli. Ekonomik durumun nasıl şekilleneceği merak konusu. Dolar fiyatlarının geleceği ile ilgili belirsizlikler devam ediyor.

