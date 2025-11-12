Dolar bugün kaç TL? 12 Kasım Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

12 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 42,24 TL olarak kaydedildi. Bu değer, döviz piyasalarında ekonomik faktörlerin etkisiyle şekillendi. Yurt içindeki enflasyon oranları, Merkez Bankası'nın faiz politikaları, global ekonomik gelişmeler etkili unsurlar arasında yer alıyor. Türkiye'nin dış ticaret dengesi ve uluslararası arz-talep dengeleri de döviz kurlarındaki değişimlerde önemli faktörlerdir.

Doların bu seviyeyi aşması, yatırımcılar ve ekonomistler için farklı anlamlar içeriyor. Olumsuz ekonomik göstergeler var. Jeopolitik riskler ve global piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcılara belirsizlik sunuyor. Bunun yanı sıra, döviz alım satımı yapanlar için fırsatlar yaratabiliyor. Bu süreç, bireysel yatırımcıları ve kurumsal şirketleri etkiliyor. Ekonomik stratejilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. 42,24 TL’lik dolar fiyatı, Türk lirasının karşılaştığı zorlukları gösteriyor. Yatırımcıların bu duruma verdiği tepkileri anlamak için de önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor.