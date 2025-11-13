FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 13 Kasım Perşembe 2025 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında önemli bir dalgalanma yaşanırken, 13 Kasım 2025 tarihinde doların fiyatı 42,24 TL olarak belirlendi. Bu değerin arkasında enflasyon, faiz oranları ve uluslararası ticaret dengesi gibi faktörler etkili. Türkiye’deki ekonomik politikalar ve Merkez Bankası'nın sıkı para politikaları, dolardaki dalgalanmaları şekillendiriyor. Uzmanlar, yatırımcıların piyasa analizlerini dikkatle takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

Dolar bugün kaç TL? 13 Kasım Perşembe 2025 dolar ne kadar?

13 Kasım 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 42,24 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasalarında dalgalanmaların etkisi altında sürekli değişiyor. Türkiye ekonomisinde döviz kurlarının yönü, birçok faktör tarafından belirleniyor. Enflasyon, faiz oranları ve uluslararası ticaret dengesi bunlar arasında yer alıyor. 42,24 TL seviyesindeki dolar fiyatı, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Döviz kurundaki bu seviyenin arka planında, küresel piyasalardaki gelişmeler bulunuyor. Türkiye içindeki ekonomik politikalar da önemli bir etkiye sahip. Hükümetin ekonomik reformlara yönelik adımları, durumu şekillendiren diğer bir unsurdur.

Bu süreçte yatırımcıların dikkatli olması önem taşıyor. Piyasa analizlerini yakından takip etmek de hayati bir unsur.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,25
42,25
% 0.04
09:34
Euro
49,02
49,07
% 0.13
09:33
İngiliz Sterlini
55,52
55,56
% 0.09
09:34
Avustralya Doları
27,70
27,72
% 0.31
09:34
İsviçre Frangı
52,85
52,87
% -0.12
09:34
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.49
09:30
Çin Yuanı
5,95
5,95
% 0.16
09:33
İsveç Kronu
4,47
4,47
% 0.01
09:33
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

