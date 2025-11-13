Dolar bugün kaç TL? 13 Kasım Perşembe 2025 dolar ne kadar?

13 Kasım 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 42,24 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasalarında dalgalanmaların etkisi altında sürekli değişiyor. Türkiye ekonomisinde döviz kurlarının yönü, birçok faktör tarafından belirleniyor. Enflasyon, faiz oranları ve uluslararası ticaret dengesi bunlar arasında yer alıyor. 42,24 TL seviyesindeki dolar fiyatı, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Dolar Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? SEN DE KATIL Düşebilir Yükselebilir Stabil kalacaktır Kararsızım Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

Döviz kurundaki bu seviyenin arka planında, küresel piyasalardaki gelişmeler bulunuyor. Türkiye içindeki ekonomik politikalar da önemli bir etkiye sahip. Hükümetin ekonomik reformlara yönelik adımları, durumu şekillendiren diğer bir unsurdur.

Bu süreçte yatırımcıların dikkatli olması önem taşıyor. Piyasa analizlerini yakından takip etmek de hayati bir unsur.