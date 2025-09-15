Dolar bugün kaç TL? 15 Eylül Pazartesi 2025 dolar ne kadar?

15 Eylül 2025 tarihinde doların güne başlangıç fiyatı 41,36 TL olarak belirlendi. Bu seviye, piyasalardaki dalgalanmalara ve global ekonomik gelişmelere bağlı olarak oluştu. Yurt içinde enflasyon oranları, merkez bankası politikaları ve dış ticaret dengesi gibi faktörler dolardaki hareketliliği etkiliyor. Doların bu fiyat seviyesi yatırımcılar ve ekonomi analistleri için önemli bir gösterge. Bu aynı zamanda yurtiçindeki mal ve hizmet fiyatlarını da etkileyen bir unsur. Önümüzdeki süreçte doların seyrinin bu faktörler ışığında nasıl şekilleneceği merak ediliyor.