Dolar bugün kaç TL? 15 Ocak Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Dolar Fiyatında Son Durum

15 Ocak 2026 tarihinde, saat 09.00 itibarıyla dolar 43,19 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, döviz piyasasında dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor. Yerel ve global ekonomik şartlar doları etkiliyor. Son aylarda dalgalanan dolar, yatırımcılar için risk ve fırsat demek. Gelişen olaylar ve ekonomik veriler, dolara olan talebi kısa vadede değiştirebilir. Piyasalardaki gelişmeleri dikkatle izlemek önemli.

Döviz piyasasında yaşanan yükseliş, birçok sektörü etkiliyor. Döviz kurlarındaki değişiklikler, enflasyon üzerinde de etkili. Doların 43,19 TL seviyesinde kalması, ekonomik istikrar için bir işaret olabilir. Ancak beklenmedik gelişmelere karşı bir uyarı da taşımaktadır.