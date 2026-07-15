FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 15 Temmuz Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Dolar fiyatları 15 Temmuz 2026 itibarıyla 47,03 TL seviyesinde belirlenirken, bu durum piyasa dinamikleri ve uluslararası ekonomik gelişmelerle şekilleniyor. Yüksek enflasyon, jeopolitik gerilimler ve merkez bankası politikaları, döviz fiyatlarını etkiliyor. Doların fiyatı ve piyasa koşullarını izlemek kritik önem taşıyor.

Dolar bugün kaç TL? 15 Temmuz Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Dolar fiyatları, arz ve talep koşullarıyla şekilleniyor. 15 Temmuz 2026 itibarıyla, saat 09:00'da doların fiyatı 47,03 TL olarak belirlenmiş. Bu seviyede piyasanın dinamikleri etkili. Ayrıca uluslararası ekonomideki gelişmeler de önemli rol oynuyor. Doların bu değerde kalması, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Yüksek enflasyon, jeopolitik gerilimler ve merkez bankası politikaları, döviz fiyatlarını etkiliyor. Doların 47,03 TL seviyesine ulaşması dikkat çekiyor.

Önümüzdeki günlerde döviz piyasasındaki dalgalanmalar, Türk lirası üzerindeki uzun vadeli etkileriyle dikkat çekiyor. Bu gelişmeleri izlemek, yatırımcılar için kritik önem taşıyor. Ekonomik durumu doğru değerlendirmek gerekiyor. Doların fiyatı ve piyasa koşulları üzerinde durmak faydalı olacaktır.

Dolar bugün kaç TL? 15 Temmuz Çarşamba 2026 dolar ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Firmalar Bakanlığa çağrıldı! Vatandaş ilgi gösterince zam gelmiştiFirmalar Bakanlığa çağrıldı! Vatandaş ilgi gösterince zam gelmişti
Tabelalarda değişim var! Benzine zam geldiTabelalarda değişim var! Benzine zam geldi

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,02
47,04
% -0.01
09:20
Euro
53,84
53,86
% 0.26
09:20
İngiliz Sterlini
63,14
63,18
% 0.29
09:20
Avustralya Doları
32,86
32,88
% 0.2
09:20
İsviçre Frangı
58,15
58,18
% 0.07
09:20
Rus Rublesi
0,60
0,60
% -0.31
09:20
Çin Yuanı
6,95
6,95
% 0.09
09:20
İsveç Kronu
4,88
4,88
% 0.22
09:20
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in eski şoföründen 'kumarhane jetonu' iddiası

Haluk Levent'in eski şoföründen 'kumarhane jetonu' iddiası

Kırıkkale'de vahşet! Babasını parçalara ayırıp tuvalete gömdü

Kırıkkale'de vahşet! Babasını parçalara ayırıp tuvalete gömdü

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Haluk Levent X'in gündeminde: Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

Haluk Levent X'in gündeminde: Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

En düşük emekli maaşı belli oldu

En düşük emekli maaşı belli oldu

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.