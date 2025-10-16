Dolar bugün kaç TL? 16 Ekim Perşembe 2025 dolar ne kadar?

16 Ekim 2025 sabahı saat 09.00 itibarıyla dolar/TL kuru 41,84 seviyesinde işlem görmektedir. Son dönemde global ekonomik dalgalanmalar ve yerel gelişmeler yaşanmaktadır. Döviz piyasasındaki hareketlilik artmıştır. Yatırımcılar ve ekonomistler, bu seviyenin anlamını merakla takip ediyor.

Doların 41,84 TL seviyesine ulaşması birçok faktörle şekillenmiştir. Ülkede devam eden enflasyon baskıları etkili olmaktadır. Faiz oranları ve uluslararası ticaret dengesi de dikkate değer unsurlardır. Bu unsurlar, döviz kurlarını doğrudan etkilemektedir. Dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler artmaktadır. Gözler, Merkez Bankası'nın alacağı kararlar üzerinde olacaktır. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler de dikkatle izlenecektir.