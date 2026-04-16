Dolar bugün kaç TL? 16 Nisan Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Doların fiyatı, 16 Nisan 2026 tarihinde, saat 09:00'da 44,76 TL olarak belirlendi. Dolar, uluslararası piyasalarda birçok ekonomik faktörden etkilenmektedir. Yerel enflasyon ve para politikaları da kur üzerindeki etkisini sürdürmektedir. Türkiye’nin döviz rezervleri, ticaret dengesi ve jeopolitik gelişmeler, dolar TL kuru üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Global piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcıların dolara olan talebini etkileyebilmektedir.

Doların değer artışı, yerel ve uluslararası yatırımcılar tarafından izlenmektedir. Ekonomik analiz uzmanları da durumu dikkatle takip etmektedir. 44,76 TL seviyeleri, özellikle ihracat yapan firmalar için kritik bir eşik oluşturmaktadır. Yurtdışı döviz borcu olan şirketler de bu seviyeleri dikkatlice izlemektedir. Önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nın alacağı kararlar, doların seyrini etkileyecektir. Ulusal ekonomik veriler de önemli bir faktördür.

Yatırımcıların döviz pazarındaki dalgalanmalara hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Gelişmeleri dikkatle takip etmek, büyük bir öneme sahiptir. Bu durum, yatırımcıların stratejilerini belirlemesinde yardımcı olacaktır. Doların yönü, bu faktörlere göre şekillenecektir. Dolayısıyla, piyasa koşulları önem kazanmaktadır.