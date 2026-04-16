Dolar bugün kaç TL? 16 Nisan Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Doların 16 Nisan 2026 tarihinde 44,76 TL olarak belirlendiği, uluslararası piyasalardaki ekonomik faktörlerden etkilendiği belirtildi. Türkiye'nin döviz rezervleri, ticaret dengesi ve jeopolitik gelişmeler, dolar TL kuru üzerinde belirleyici bir rol oynamakta. Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın alacağı kararları ve ulusal ekonomik verileri dikkate alarak, döviz pazarındaki dalgalanmalara hazırlıklı olmalıdır. Doların yönü, bu etkenlere bağlı olarak şekillenecektir.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Doların fiyatı, 16 Nisan 2026 tarihinde, saat 09:00'da 44,76 TL olarak belirlendi. Dolar, uluslararası piyasalarda birçok ekonomik faktörden etkilenmektedir. Yerel enflasyon ve para politikaları da kur üzerindeki etkisini sürdürmektedir. Türkiye’nin döviz rezervleri, ticaret dengesi ve jeopolitik gelişmeler, dolar TL kuru üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Global piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcıların dolara olan talebini etkileyebilmektedir.

Doların değer artışı, yerel ve uluslararası yatırımcılar tarafından izlenmektedir. Ekonomik analiz uzmanları da durumu dikkatle takip etmektedir. 44,76 TL seviyeleri, özellikle ihracat yapan firmalar için kritik bir eşik oluşturmaktadır. Yurtdışı döviz borcu olan şirketler de bu seviyeleri dikkatlice izlemektedir. Önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nın alacağı kararlar, doların seyrini etkileyecektir. Ulusal ekonomik veriler de önemli bir faktördür.

Yatırımcıların döviz pazarındaki dalgalanmalara hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Gelişmeleri dikkatle takip etmek, büyük bir öneme sahiptir. Bu durum, yatırımcıların stratejilerini belirlemesinde yardımcı olacaktır. Doların yönü, bu faktörlere göre şekillenecektir. Dolayısıyla, piyasa koşulları önem kazanmaktadır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,76
44,76
% 0.03
09:16
Euro
52,90
52,93
% 0.16
09:16
İngiliz Sterlini
60,84
60,89
% 0.23
09:16
Avustralya Doları
32,14
32,16
% 0.22
09:16
İsviçre Frangı
57,28
57,31
% 0.12
09:16
Rus Rublesi
0,59
0,59
% 0.21
09:10
Çin Yuanı
6,57
6,57
% 0.07
09:16
İsveç Kronu
4,89
4,90
% 0.21
09:16
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

