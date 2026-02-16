Dolar bugün kaç TL? 16 Şubat Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

16 Şubat 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Dolar/TL kuru 43,71 seviyesinde işlem görüyor. Bu değer, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Ekonomik veriler de bu durumu etkiliyor. Yükselen enflasyon, global ekonomik belirsizlikler önemli faktörler arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın para politikaları da Dolar’ın Türk Lirası karşısındaki değerini etkiliyor.

Doların yüksek fiyatı, ithalat maliyetlerini artırıyor. Bu durum iç piyasada enflasyonist baskılar oluşturabilir. Yüksek fiyat, yatırımcı güvenini zedeleyebilir. Üretim maliyetlerini etkileyen döviz kuru, ihracatçı firmalara avantaj sağlasa da genel olarak ekonomik istikrarı tehdit edebilir.

Yatırımcılar ve piyasa analistleri, Dolar/TL kuru üzerindeki gelişmeleri yakından takip etmelidir. Bu izlemeler, yatırım kararları açısından büyük önem taşıyor. Dolar'ın durumu, piyasa dinamiklerini etkilemeye devam ediyor.