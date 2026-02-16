FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 16 Şubat Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

16 Şubat 2026 tarihinde Dolar/TL kuru 43,71 seviyesinde kalırken, piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik veriler bu durumu etkilemeye devam ediyor. Yükselen enflasyon ve global ekonomik belirsizlikler, döviz kurunun seyrinde belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor. Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikaları, Dolar'ın Türk Lirası karşısındaki değerinde önemli bir rol oynuyor. Yatırımcılar, bu gelişmeleri dikkatle izlemelidir.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

16 Şubat 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Dolar/TL kuru 43,71 seviyesinde işlem görüyor. Bu değer, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Ekonomik veriler de bu durumu etkiliyor. Yükselen enflasyon, global ekonomik belirsizlikler önemli faktörler arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın para politikaları da Dolar’ın Türk Lirası karşısındaki değerini etkiliyor.

Doların yüksek fiyatı, ithalat maliyetlerini artırıyor. Bu durum iç piyasada enflasyonist baskılar oluşturabilir. Yüksek fiyat, yatırımcı güvenini zedeleyebilir. Üretim maliyetlerini etkileyen döviz kuru, ihracatçı firmalara avantaj sağlasa da genel olarak ekonomik istikrarı tehdit edebilir.

Yatırımcılar ve piyasa analistleri, Dolar/TL kuru üzerindeki gelişmeleri yakından takip etmelidir. Bu izlemeler, yatırım kararları açısından büyük önem taşıyor. Dolar'ın durumu, piyasa dinamiklerini etkilemeye devam ediyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,73
43,73
% 0
09:25
Euro
51,91
51,95
% 0
09:25
İngiliz Sterlini
59,68
59,72
% -0.04
09:25
Avustralya Doları
30,99
31,00
% 0.19
09:25
İsviçre Frangı
56,89
56,92
% -0.08
09:25
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.27
09:20
Çin Yuanı
6,35
6,35
% 0.26
09:25
İsveç Kronu
4,90
4,90
% -0.05
09:25
