Samsun’da kanola üretimi 47 bin dekara ulaştı

Samsun’da son yıllarda yaygınlaşan kanola üretimi 47 bin dekara ulaştı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yıllık yaklaşık 16 bin ton üretim gerçekleştirildiğini belirterek, sadece dane satışından il ekonomisine 350 milyon TL katkı sağlandığını söyledi.

Samsun’da çiçek açan kanola tarlaları, kent genelinde üretim alanlarının artmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle Havza, Vezirköprü, Bafra ve Ladik ilçelerinde yoğun olarak yetiştirilen kanola, hem yüksek verimi hem de ekonomik getirisiyle üreticilerin gözdesi haline geldi. İl genelinde 47 bin dekarlık alana ulaşan kanola üretimi, Samsun ekonomisine önemli katkı sunuyor. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kanola üretiminde son yıllarda ciddi artış yaşandığını belirtti. Yılmaz, 2021 yılında yalnızca bin 250 dekarlık alanda deneme üretimi yapılan kanolanın bugün 47 bin dekarlık üretim alanına ulaştığını ifade etti.

"350 ÜRETİCİYE TOHUM DESTEK"

Özellikle Havza ilçesinde 17 bin 500 dekarlık alanda üretim yapıldığını kaydeden Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli tohum desteği sağlandığını söyledi. Bu kapsamda yaklaşık 350 üreticiye destek verildiğini belirten Yılmaz, desteklerin üretim artışında önemli rol oynadığını vurguladı. Kanolanın dekara veriminin oldukça yüksek olduğunu dile getiren Yılmaz, "İlimizde özellikle Havza, Vezirköprü, Bafra ve Ladik ilçelerinde dekarda 300 kilogramın üzerinde verim alınabiliyor. Bu haliyle Samsun’da yaklaşık 16 bin ton kanola üretimi söz konusu. Sadece dane satışıyla il ekonomisine yaklaşık 350 milyon TL katkı sağlanıyor" dedi.

"BUĞDAYA GÖRE DAHA FAZLA GELİR"

Kanolanın yalnızca ekonomik getirisiyle değil, farklı kullanım alanlarıyla da öne çıktığını ifade eden Yılmaz, bitkinin arıcılık açısından önemli bir nektar kaynağı olduğunu, hasat sonrası kalan artıkların ise büyükbaş hayvan beslemesinde kaba yem olarak değerlendirilebildiğini söyledi. Kurak alanlarda verimli sonuçlar alınabilmesi, buğdaya göre daha fazla gelir sağlaması ve yağ sanayisinin yoğun talep göstermesinin kanolayı cazip hale getirdiğini belirten Yılmaz, üretim alanlarının her geçen yıl artmaya devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

