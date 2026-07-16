Dolar bugün kaç TL? 16 Temmuz Perşembe 2026 dolar ne kadar?

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00'da doların fiyatı 47,05 TL olarak belirlendi. Bu seviyeye ulaşan döviz kuru, piyasalardaki dalgalanmalar ile ekonomik göstergelerin etkisiyle şekillendi. Yüksek döviz fiyatları, ithalat maliyetlerini artırabilir. Bu durum, enflasyon üzerinde baskı oluşturabilir. Ancak ihracat yapan firmalar için bazı avantajlar sunmaktadır. Doların günümüzdeki değeri, Türkiye’nin dış ticaret dengesi üzerinde etkili olmaktadır. Ayrıca uluslararası piyasalardaki gelişmeleri belirgin hale getiriyor.

Finansal piyasalarda döviz kurlarını aktif olarak takip etmek önemlidir. Bu durum, yatırımcılar ve işletmeler için stratejik kararlar almada kritik rol oynar. Doların 47,05 TL seviyesinde işlem görmesi, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratmaktadır. Ayrıca piyasalardaki dalgalanmalara karşı tedbirli olmayı zorunlu kılar. Önümüzdeki günlerde ekonomik veriler, Merkez Bankası’nın politikaları ve global ekonomik durum dolar üzerinde etkili olacaktır. Bu nedenle döviz kurlarındaki gelişmeleri izlemek, mali stratejiler oluşturmak açısından önemlidir.