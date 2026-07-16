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Dolar bugün kaç TL? 16 Temmuz Perşembe 2026 dolar ne kadar?

16 Temmuz 2026 tarihinde dolar, 47,05 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik göstergelerle şekillendi. Yüksek döviz fiyatları, ithalat maliyetlerini artırırken enflasyon üzerinde baskı oluşturabiliyor. İhracat yapan firmalar için avantajlar sunan doların değeri, Türkiye’nin dış ticaret dengesi üzerinde de etkili. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip etmeli.

Dolar bugün kaç TL? 16 Temmuz Perşembe 2026 dolar ne kadar?

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00'da doların fiyatı 47,05 TL olarak belirlendi. Bu seviyeye ulaşan döviz kuru, piyasalardaki dalgalanmalar ile ekonomik göstergelerin etkisiyle şekillendi. Yüksek döviz fiyatları, ithalat maliyetlerini artırabilir. Bu durum, enflasyon üzerinde baskı oluşturabilir. Ancak ihracat yapan firmalar için bazı avantajlar sunmaktadır. Doların günümüzdeki değeri, Türkiye’nin dış ticaret dengesi üzerinde etkili olmaktadır. Ayrıca uluslararası piyasalardaki gelişmeleri belirgin hale getiriyor.

Finansal piyasalarda döviz kurlarını aktif olarak takip etmek önemlidir. Bu durum, yatırımcılar ve işletmeler için stratejik kararlar almada kritik rol oynar. Doların 47,05 TL seviyesinde işlem görmesi, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratmaktadır. Ayrıca piyasalardaki dalgalanmalara karşı tedbirli olmayı zorunlu kılar. Önümüzdeki günlerde ekonomik veriler, Merkez Bankası’nın politikaları ve global ekonomik durum dolar üzerinde etkili olacaktır. Bu nedenle döviz kurlarındaki gelişmeleri izlemek, mali stratejiler oluşturmak açısından önemlidir.

Dolar bugün kaç TL? 16 Temmuz Perşembe 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,05
47,06
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10:01
Euro
54,08
54,09
% 0.25
10:01
İngiliz Sterlini
63,84
63,87
% 0.18
10:01
Avustralya Doları
32,93
32,94
% -0.07
10:01
İsviçre Frangı
58,37
58,41
% -0.01
10:01
Rus Rublesi
0,60
0,60
% -0.29
10:00
Çin Yuanı
6,95
6,95
% 0.03
10:01
İsveç Kronu
4,91
4,91
% 0.09
10:01
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