Dolar bugün kaç TL? 17 Mayıs Pazar 2026 dolar ne kadar?

Doların fiyatı 17 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 45,52 TL olarak belirlendi. Bu değer, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla yerel ekonomik faktörlerin etkisi altında oluştu. Doların bu seviyede kalması, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından dikkatle izleniyor. Enflasyon, faiz oranları ve ticaret dengesi gibi unsurlar, doların değerini etkileyen temel faktörlerdir.

Yatırımcılar, bu fiyatın sadece günlük bir hareket olup olmadığını analiz etmeye çalışıyor. Aynı zamanda küresel piyasalardaki gelişmeleri de takip ediyorlar. Doların değerindeki değişiklikler, hem ticaret hem de ekonomik istikrar açısından önemli bir gösterge oluşturmaktadır. 45,52 TL seviyesinin arka planındaki dinamikleri anlamak, gelecekteki yatırım kararları için büyük önem taşımaktadır.