Dolar bugün kaç TL? 18 Eylül Cuma 2026 dolar ne kadar?

Dolar, 18 Eylül 2026 tarihinde 48,78 TL seviyesinde işlem görmeye başladı. Döviz piyasasındaki hareketlilik, iç ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisini yansıtırken, yatırımcıların kurdaki değişimleri yakından takip ettiği görülüyor. Dolar/TL'deki seyir, ithalat maliyetleri ve enflasyonist baskılar açısından önem taşırken, kurdaki hareketlerin alım gücü üzerindeki etkisi de izleniyor.

Doların fiyatı, 18 Eylül 2026 tarihinde sabah saatlerinde 48,78 TL seviyesinde bulunuyor. Kurun bu seviyelerde seyretmesi, döviz piyasasındaki gelişmelerin yanı sıra küresel ekonomik koşulların da yakından takip edilmesine neden oluyor. Dolar kurundaki değişimler, ithalat yapan firmaların maliyetlerini etkilerken yurt içindeki mal ve hizmet fiyatları üzerinde de belirleyici olabiliyor. Bununla birlikte kurun seyri, cari denge ve tüketicilerin alım gücü açısından da önem taşıyor. Yatırımcılar ve politika yapıcılar, önümüzdeki dönemde döviz piyasasındaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürecek.