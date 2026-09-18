Şehit yakını ve gaziler için geri sayım başladı! Gözler yarınki atamada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar kapsamında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik yeni bir atama gerçekleştirilecek. Yarın düzenlenecek törenle 571 kişinin kamuda göreve başlaması planlanırken, bu atamalarla birlikte kamuda istihdam edilen hak sahibi sayısı 53 bin 179'a çıkacak.

19 Eylül Gaziler Günü öncesinde Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, gaziler ile şehit yakınlarının ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü şekilde katılabilmeleri için istihdamın yanı sıra ulaşım, sağlık, eğitim ve barınma alanlarında da çeşitli destekler uygulanıyor.

YENİ DÜZENLEMEYLE GAZİLERE YENİ HAKLAR

Şehit aileleri ve gazilerin haklarına ilişkin düzenlemeleri kapsayan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle terörle mücadele sırasında yaralanmasına rağmen malul kabul edilmeyen kişilere ilk kez aylık bağlanmasının önü açıldı. Söz konusu kişilere ücretsiz ulaşım hakkı verilirken elektrik ve su faturalarında indirim uygulanması da sağlandı.

Düzenleme kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında maluliyet oluşmayacak şekilde yaralanan veya derece tespiti bulunmayan gazilere aylık bağlandı. 15 Temmuz ve terörle mücadele sırasında yaralanan, malul sayılmayan ancak derece tespiti yapılan kişilerin aylıklarında ise artış yapıldı.

Terörle mücadelede gazi olan er, erbaş ve güvenlik korucuları ile aynı kapsamda bulunan şehit yakınlarının aylıkları da artırıldı. Ayrıca tüm şehit anne ve babalarına bağlanan toplam aylığın, er ve erbaş olarak şehit olanların anne ve babalarında olduğu gibi asgari ücretin altında olmaması güvenceye alındı.

Bakıma muhtaç ağır engelli gazilere ödenen ve iki asgari ücret tutarında olan bakım aylığı yüzde 25 yükseltilirken, er ve erbaş gazilerin yeniden muayene edilerek maluliyet derecelerini artırabilmelerine imkan sağlayan yaş sınırı 41'den 55'e çıkarıldı.

KAMUDA İSTİHDAM 53 BİN 179 KİŞİYE ULAŞACAK

Şehit yakınları ve gazilere tanınan istihdam hakkı kapsamında şehitlerin iki yakınının, gazilerin ise kendilerinin veya bu haktan feragat etmeleri halinde bir yakınlarının kamuda çalışabilmesine imkan sağlanıyor.

Söz konusu hakkın uygulanmaya başladığı 1995'ten 2002'ye kadar 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi. Bugüne kadar yapılan atamalarla bu sayı 52 bin 608'e yükseldi. Yarın gerçekleştirilecek 571 kişilik atamayla birlikte kamuda istihdam edilen toplam hak sahibi sayısı 53 bin 179 olacak.

Şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları ve vazife malulleri şehir içi toplu taşımanın yanı sıra demir yolları ile deniz yollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından da ücretsiz faydalanabiliyor. Bu kapsamda bugüne kadar hak sahiplerine 261 bin 559 ücretsiz seyahat kartı teslim edildi.

BARINMA, FATURA VE SAĞLIKTA ÇEŞİTLİ DESTEKLER

Gazilere bir konutla sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi sağlanıyor. Bu kredi kullanılarak satın alınan konutların hak sahipleri adına tapuya tescil edilmesi sırasında harç muafiyeti uygulanıyor.

Şehitlerin dul ve yetim aylığı alan yakınları ile gazilerin yaşadığı konutlarda elektrik ücretinde yüzde 40, su ücretinde ise yüzde 50 indirim yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ortak çalışmasıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında şehit yakınları ve gazilerin konutlardaki doğal gaz tüketimlerine de yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Gaziler ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmetleri kapsamında katılım payı alınmıyor. Bunun yanında gazilere poliklinik hizmetlerinde ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) öncelik veriliyor.

EĞİTİMDE GAZİ ÇOCUKLARINA ÖNCELİK

Gazi çocuklarına eğitim ve öğretim yardımı sağlanırken gaziler ile eşleri ve çocukları, yükseköğrenimde ikinci öğretim ve açık öğretim de dahil olmak üzere katkı payı ve öğrenim ücretlerinden muaf tutuluyor. Gazi çocuklarının Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularında da önceliği bulunuyor.

Şehit ve gazi çocukları, özel ortaöğretim kurumlarından yüzde 3'lük kontenjan kapsamında ücretsiz yararlanabiliyor. 3 Ocak 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle bu ücretsiz hizmetlerin kapsamına servis dışındaki yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ile uluslararası diploma ve sertifika programları da dahil edildi.

Bakanlık ayrıca şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve psikososyal destek sağlamak amacıyla hane ve iş yeri ziyaretleri gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar kapsamında bugüne kadar toplam 991 bin 593 ziyaret gerçekleştirildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır