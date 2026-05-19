Dolar bugün kaç TL? 19 Mayıs Salı 2026 dolar ne kadar?

19 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 45,58 TL olarak belirlendi. Global ekonomik durumlar, enflasyon oranları ve merkez bankalarının para politikaları döviz kurlarını etkileyen önemli unsurlardır. Yatırımcılar ve ekonomistler Dolar/TL paritesini dikkatle izliyor. Parite, Türkiye'nin ekonomik dinamiklerine bağlı olarak dalgalanmalar gösteriyor. Doların fiyatındaki artış, ithalat ve genel fiyat seviyeleri üzerinde doğrudan etkili olabiliyor. İhracatın rekabetçilik açısından olumlu veya olumsuz yönde etkilenmesi de muhtemeldir.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, piyasalardaki belirsizlik ile paralel bir seyir izliyor. Yüksek dolar fiyatı, hanehalkı harcamaları ve tüketici fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Bu durum, enflasyonist baskıların artmasına yol açabilir. Yatırımcılar açısından döviz yatırımlarının risklerini ve fırsatlarını değerlendirmek önemlidir. Piyasa eğilimleri ile ekonomik göstergeler göz önünde bulundurulmalıdır. 45,58 TL olarak belirlenen dolar fiyatı, piyasalarda dikkatle izleniyor. Bu durumun Türk ekonomisi üzerindeki uzun vadeli etkileri önem kazanacaktır.