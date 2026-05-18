Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Karayolları Trafik Kanunu’ndaki düzenlemeyle birlikte araçlarda bulunması gereken güvenlik ekipmanlarına yenileri eklendi.

İŞTE YENİ ZORUNLULUKLAR

TRT Haber'de yer alan habere göre yangın tüpü, ilk yardım seti ve reflektörün yanı sıra pense, tornavida ve araçlarda kullanılan çeşitli ampuller de zorunlu ekipmanlar arasında yer aldı. Bunun yanı sıra stepne veya lastik şişirme aparatları, çekme halatı, bijon anahtarı ve kriko gibi ekipmanların da araçta bulundurulması gerekiyor.

BİRÇOK ARAÇTA YOK

Yeni yönetmelikle birlikte bazı sürücüler araçlarında eksik ekipman bulunduğunu dile getirdi.

SÜRÜCÜLERE UYARI! KONTROL EDİN

Uzmanlar, yola çıkmadan önce yalnızca yakıt kontrolünün değil, güvenlik ekipmanlarının da mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle yaz aylarında araç yangınlarının yaşanabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bu tür durumlarda kutup başlarının sökülmesi veya cam kırılması gibi müdahalelerde tornavida ve benzeri ekipmanların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tornavidanın aynı zamanda araç ampullerinin değiştirilmesinde de gerekli ekipmanlardan biri olduğu ifade edildi.

EKSİK EKİPMANA PARA CEZASI UYGULANACAK

Araçlarda bulunması gereken ekipmanların eksik olması, araç muayenesinde ağır kusur olarak değerlendirilebilecek. Denetimlerde eksik ekipman tespit edilmesi halinde sürücülere 1.246 lira para cezası uygulanabilecek.