Dolar bugün kaç TL? 20 Haziran Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

Doların Günlük Durumu: 20 Haziran 2026

Bugün, 20 Haziran 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların değeri 46,44 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, piyasa dalgalanmaları ve ekonomik verilerin etkisi altında oluştu. Geçtiğimiz günlerde uluslararası ticaret gelişmeleri yaşandı. Yerel ekonomik göstergelerde de değişimler gerçekleşti. Tüm bu unsurlar, dolardaki bu seviyenin oluşumunda etkili oldu. Yatırımcılar ve ekonomistler, dolardaki bu seviyeyi dikkatle analiz ediyor. Piyasa dinamikleri ve enflasyon beklentileri üzerine değerlendirme yapıyorlar.

Döviz piyasasında dikkat çeken bu fiyat, yatırımcıların beklentilerini de etkiliyor. Doların yükselişi, Türkiye’de ithalat maliyetlerini artırıyor. Bu durum, enflasyon üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Döviz kuru, merkez bankasının politika kararları ile küresel ekonomik koşullarla paralel bir seyir izliyor. Doların alacağı yön ve seviyeler, belirsizliklere bağlı olarak değişebilir. Ekonomideki gelişmeler ve dışarıdaki durum bu durumu etkileyecektir.