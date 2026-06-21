Dolar bugün kaç TL? 21 Haziran Pazar 2026 dolar ne kadar?

21 Haziran 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 46,44 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Ülke ekonomisindeki gelişmeler de bu durumu yansıtıyor. Dolar, gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri için önemli bir gösterge. Yüksek dolar fiyatları, ithalat maliyetlerini artırıyor. Ayrıca, ihracat odaklı şirketlerin rekabet gücünü etkiliyor. Bu dalgalanmalar, yatırımcıların ve tüketicilerin algısını şekillendiriyor. Finansal planlamaları da doğrudan etkiliyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik birçok faktöre bağlıdır. Merkez bankalarının faiz politikaları, enflasyon oranları önemlidir. Küresel ekonomik gelişmeler, dolardaki yükseliş ve düşüşlerde etkili oluyor. 46,44 TL seviyesindeki dolar fiyatı, yatırımcılar için önemli bir seviye. Piyasa analistleri de bu durumu dikkate alıyor. Doların alım satımındaki stratejiler merak ediliyor. Bu seviyenin nasıl değerlendirileceği büyük bir merak konusu. Döviz piyasasındaki genel eğilimin nasıl şekilleneceği de bekleniyor.