Dolar bugün kaç TL? 24 Haziran Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

24 Haziran 2026 tarihi itibarıyla dolar/TL kuru saat 09:00’da 46,50 TL seviyesinde işlem gördü. Bu değer, yıl boyunca dalgalı seyir izleyen döviz piyasasında önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Yükselen enflasyon, uluslararası ekonomik belirsizlikler döviz kurlarında yukarı yönlü baskılara yol açtı. Bu durum, yatırımcıların döviz piyasasına olan ilgisini artırdı. Sonuç olarak, dolar talebi yükseldi. Doların bu seviyelerde işlem görmesi, iç piyasada ve uluslararası düzeyde dikkatleri üzerine çekti.

Döviz kurlarındaki artış, yerel ekonomi üzerindeki etkileriyle tartışma konusu oldu. Gıda ve enerji fiyatlarındaki artış, yüksek dolara bağlı olarak vatandaşların alım güçlerini olumsuz etkileyebilir. İthalat maliyetleri de artış göstermektedir. Ekonomistler, doların bu seviyelerde kalmasının Türkiye’nin dış ticaret dengesi üzerinde önemli yansımaları olabileceğini belirtmekte. Önümüzdeki günlerde genel ekonomik görünüm, merkez bankasının politikaları dolara etki eden faktörler arasında yer alacak. Uluslararası ilişkilerin de dikkate alınması gerekiyor.