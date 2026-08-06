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Bu 'otel' bedava, yeme içme de ücretsiz: Tek bir şey istiyorlar

Konya, Karatay'a bağlı Esentepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Timur ve Handan Bulut çifti, sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları aileleri "köy oteli" diye tabir ettikleri çiftliklerinde misafir ediyor, karşılığında günlük işlerde yardım alıyor.

Bu 'otel' bedava, yeme içme de ücretsiz: Tek bir şey istiyorlar

37 yaşındaki Timur Bulut, Konya'da işlettiği unlu mamuller dükkanını Kovid-19 salgını döneminde kapatıp dedesinin Esentepe Mahallesi'ndeki çiftliğine yerleşti.

Bu otel bedava, yeme içme de ücretsiz: Tek bir şey istiyorlar 1

İlk yıllarda hayvancılık yapan Bulut, daha sonra tarıma yönelerek buğday, ayçiçeği, havuç ve patates gibi ürünler yetiştirdi.

Bu otel bedava, yeme içme de ücretsiz: Tek bir şey istiyorlar 2

Çiftliğe gelen arkadaşlarının konaklaması için bir oda, salon ve mutfaktan oluşan küçük ve sade bir ev yapan Bulut, iki sene önce Handan Bulut ile evlenince sosyal medyadan tanıştığı aileleri, "köy oteli" diye tabir ettikleri bu evde misafir etmeye başladı.

Bu otel bedava, yeme içme de ücretsiz: Tek bir şey istiyorlar 3

Çiftliklerindeki işler için ekim-hasat dönemlerinde 7-8 işçi çalıştıran çift, köy hayatını ve çiftçiliği deneyimlemek isteyen aileleri çiftlikte konuk ediyor.

Bu otel bedava, yeme içme de ücretsiz: Tek bir şey istiyorlar 4

Sosyal medya üzerinden rezervasyon alan Bulut ailesi, 2-3 gece misafir ettikleri ailelerden konaklama, yeme-içme ücreti talep etmiyor, bunun karşılığında çiftlikte yapılması gereken işler için destek alıyor.

Bulut çifti, çiftlikteki konaklama kapasitesi dolayısıyla 2-3 günlük periyotlarda en fazla bir aile kabul ediyor.

Bu otel bedava, yeme içme de ücretsiz: Tek bir şey istiyorlar 5

"HEYBEMDE YENİ BİR UMUT, YENİ BİR BAŞLANGIÇLA KÖYE YERLEŞTİM"

Timur Bulut, AA muhabirine, 2020 yılında yerleştiği çiftlikte ilk olarak hayvancılık yaptığını, buradaki günlük işlerini videoya çekerek sosyal medyada paylaştığını anlattı.

Kendisine ulaşan takipçilerinin çiftliği görmek ve hayvanlarla vakit geçirmek istediğini anlatan Bulut, bu talepler üzerine misafirlerin konaklayabileceği bir ev yaptırdığını söyledi.

Bu otel bedava, yeme içme de ücretsiz: Tek bir şey istiyorlar 6

"YEMEKLERİ, MİSAFİRLERİMİZLE AİLE GİBİ BERABER YİYORUZ"

Bulut, 2024 yılında da Handan Bulut ile evlendiklerini ve çiftlikte yaşama devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Çiftliğimizde bizim kaldığımız küçük bir ev var. Bir de misafirlerimiz için 'köy oteli' dediğimiz 1 yatak odası, 1 oturma odası ve mutfağı olan bir evimiz var. Toprağa dokunmak isteyen insanları 'köy oteli'nde misafir ediyoruz. Bizimle 2-3 gün köy hayatını, toprağı, çiftçiliği deneyimliyorlar. Biz onlardan herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Ücretini bahçemizde, tarlamızda döktükleri alın teriyle ödüyorlar. Biz de onlara, çalışma performansına göre yemek menüsü belirliyoruz. Eğer ki çalışma performansları iyiyse, o zaman Handan'ın o mükemmel yemeklerinden, restoran tecrübesinden faydalanıyorlar. Yemekleri, misafirlerimizle aile gibi beraber yiyoruz."

Bu otel bedava, yeme içme de ücretsiz: Tek bir şey istiyorlar 7

Misafirlerin çiftlikte dönemine göre bazen tohum ektiklerini, bazen yabani ot temizlediklerini anlatan Bulut, o dönem ne iş varsa birlikte yaptıklarını dile getirdi.

Gelen misafirlerle dostluk kurduklarını dile getiren Bulut, "O birkaç gün aslında bize birkaç ay gibi geliyor çünkü dolu dolu bir zaman geçiriyoruz. Veda ederken üzülüyoruz çünkü birlikte güzel anlar biriktiriyoruz. Soframızı paylaşıyoruz, yemeğimizi yiyoruz, beraber zaman geçiriyoruz, tarlada çalışıyoruz, aynı zamanda çekimler yapıyoruz ve bu da bize Türkiye'nin her yerinden dost kazanmamıza bir vesile oluyor. Birçok insan tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu otel bedava, yeme içme de ücretsiz: Tek bir şey istiyorlar 8

"MİSAFİRLERİMİZDEN MEYVE FİDANI İSTİYORUZ"

32 yaşındaki Handan Bulut da Mersin'de kafe, restoran işletmeciliği yaptığını, evlendikten sonra çiftliğe yerleştiğini anlattı.

Şehir hayatının karmaşıklığından yorulduğunu belirten Bulut, evlenip çiftliğe yerleşme fikriyle heyecanlandığını, 2 yıldır eşiyle tarla ve bahçe işleri yaptıklarını söyledi.

Bu otel bedava, yeme içme de ücretsiz: Tek bir şey istiyorlar 9

Gelen misafirlerden herhangi bir ücret almadıklarını ifade eden Handan Bulut, "Çiftliğin çevresini de ağaçlandırmak istiyoruz. Evimizin arkasında 8 dönümlük bize ait bir arazi var. Gelen misafirlerimizi buraya bir meyve fidanı getirsin, bağışlasın istiyoruz. 'Şurada da bir dikili ağacım var.' diyebilsinler. Bu sene geldi fidanını getirdi, seneye belki bir daha meyvesini toplamaya gelsin istiyoruz. Çevremizi de güzelleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bu otel bedava, yeme içme de ücretsiz: Tek bir şey istiyorlar 10

Adana'dan ailesiyle gelen Yusuf Koştur, yıllık iznini değerlendirmek için çiftliğe geldiğini dile getirerek "Sosyal medyadan iletişime geçtik. Sakin bir hayat. Çok memnun kaldık, beğendik. Merakı olanlara tavsiye ederim, stres atmak için güzel oluyor." dedi.

Ayşe Koştur da "Çocuklar betonların arasında yaşadıkları için burada toprakla buluşsun istedik. Zaten buranın amacı da insanla toprağı buluşturmak. Timur Bey'in yaptığı çok güzel bir şey. Diğer çocuklarımı getiremedim. Küçük oğlumla geldik, bir şeyleri eliyle toplaması çok hoşumuza gidiyor. Bahçeden kendi elimizle kabak, salatalık, biber topladık. Onlarla kahvaltı hazırladık." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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