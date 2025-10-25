FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 25 Ekim Cumartesi 2025 dolar ne kadar?

25 Ekim 2025 tarihi itibarıyla dolar, 41,94 TL seviyesine ulaşarak döviz piyasasında önemli bir eşik oluşturdu. Bu durum, Türk ekonomisi üzerinde çeşitli belirsizlikler yaratma potansiyeline sahip. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmaları analiz ederken, uzmanlar enflasyon ve faiz oranları üzerindeki muhtemel etkileri değerlendiriyor. Doların ithalat ve ihracat üzerindeki yansımaları yakından takip ediliyor.

Dolar bugün kaç TL? 25 Ekim Cumartesi 2025 dolar ne kadar?
Ezgi Sivritepe

25 Ekim 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 41,94 TL olarak belirlendi. Bu rakam döviz piyasasında önemli bir eşik olarak öne çıkıyor. Doların yüksek seviyelerde seyretmesi belirsizlik yaratıyor. Bu durum Türk ekonomisine olan etkileri merak konusu olmaya devam ediyor. Yatırımcılar döviz kurlarındaki dalgalanmaları değerlendirmekte. Uzmanlar enflasyon ve faiz oranları üzerindeki potansiyel etkileri inceliyor.

Doların bu seviyede kalması ithalatçı firmalar için ek maliyetler doğurabilir. İhracatçılar ise bu durumdan fırsatlar elde edebilir. Doların yükselmesi, yerli ürünlerin uluslararası rekabet gücünü artırabilir. Ancak yerli tüketim üzerinde olumsuz etkiler de barındırıyor. Piyasalardaki dalgalanmaların yatırım kararları üzerindeki etkisi merakla izleniyor. Dolardaki değişimlerin etkileri önümüzdeki günlerde daha net görülecek. Ekonomik göstergelerin takibi, yatırımcıların stratejilerini belirlemesi açısından kritik bir öneme sahip.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,93
41,95
% -0.15
23:58
Euro
48,75
48,85
% -0.23
23:58
İngiliz Sterlini
55,81
55,91
% -0.45
23:59
Avustralya Doları
27,30
27,33
% -0.15
23:59
İsviçre Frangı
52,69
52,75
% -0.2
23:59
Rus Rublesi
0,52
0,53
% 2.15
18:40
Çin Yuanı
5,88
5,89
% -0.17
23:59
İsveç Kronu
4,46
4,47
% -0.27
23:59
