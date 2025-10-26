FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 26 Ekim Pazar 2025 dolar ne kadar?

26 Ekim 2025 itibarıyla doların fiyatı 41,94 TL olarak belirlendi. Bu durum, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların yanı sıra global ekonomik gelişmelerin etkisini gözler önüne seriyor. Yüksek enflasyon ve merkez bankalarının para politikaları döviz kurlarını önemli ölçüde etkiliyor. Yatırımcılar ve ekonomistler, bu dalgalanmaların iş dünyasına ve bireysel tasarruf sahiplerine etkilerini inceliyor. Önümüzdeki günlerde döviz kurlarının seyri büyük bir merak konusu.

Dolar bugün kaç TL? 26 Ekim Pazar 2025 dolar ne kadar?
Hande Dağ

26 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 itibarıyla doların fiyatı 41,94 TL olarak belirlendi. Bu değer döviz piyasalarındaki dalgalanmaların bir yansımasıdır. Yıl içinde global ekonomik gelişmeler etkili oldu. Enflasyon oranları ve merkez bankalarının para politikaları döviz kurlarını etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Ülkemizde döviz kurlarındaki anlık değişimler birçok sektörü etkiliyor. İthalat ve ihracat yapan işletmeler bu dalgalanmalardan doğrudan etkileniyor.

Doların bu seviyelerde seyretmesi yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ekonomistler de bu durumu inceliyor. Yüksek enflasyon ve faiz oranları gibi makroekonomik göstergeler döviz kurlarındaki dalgalanmaların sebepleri arasında gösteriliyor. Bu durum bireysel tasarruf sahiplerinin risk yönetim stratejilerini yeniden gözden geçirmesine sebep oluyor. Kurumlar da benzer bir yaklaşım sergiliyor. Önümüzdeki günlerde döviz kurlarının nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,93
41,95
% -0.15
23:58
Euro
48,75
48,85
% -0.23
23:58
İngiliz Sterlini
55,81
55,91
% -0.45
23:59
Avustralya Doları
27,30
27,33
% -0.15
23:59
İsviçre Frangı
52,69
52,75
% -0.2
23:59
Rus Rublesi
0,52
0,53
% 2.15
18:40
Çin Yuanı
5,88
5,89
% -0.17
23:59
İsveç Kronu
4,46
4,47
% -0.27
23:59
