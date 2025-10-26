Dolar bugün kaç TL? 26 Ekim Pazar 2025 dolar ne kadar?

26 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 itibarıyla doların fiyatı 41,94 TL olarak belirlendi. Bu değer döviz piyasalarındaki dalgalanmaların bir yansımasıdır. Yıl içinde global ekonomik gelişmeler etkili oldu. Enflasyon oranları ve merkez bankalarının para politikaları döviz kurlarını etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Ülkemizde döviz kurlarındaki anlık değişimler birçok sektörü etkiliyor. İthalat ve ihracat yapan işletmeler bu dalgalanmalardan doğrudan etkileniyor.

Doların bu seviyelerde seyretmesi yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ekonomistler de bu durumu inceliyor. Yüksek enflasyon ve faiz oranları gibi makroekonomik göstergeler döviz kurlarındaki dalgalanmaların sebepleri arasında gösteriliyor. Bu durum bireysel tasarruf sahiplerinin risk yönetim stratejilerini yeniden gözden geçirmesine sebep oluyor. Kurumlar da benzer bir yaklaşım sergiliyor. Önümüzdeki günlerde döviz kurlarının nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.