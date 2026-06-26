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Dolar bugün kaç TL? 26 Haziran Cuma 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında son günlerde yaşanan dalgalanmalara dikkat çekiliyor. 26 Haziran 2026 tarihinde dolar, 46,62 TL seviyesine ulaşarak yatırımcıların ve ekonomi analistlerinin ilgisini çekti. Doların değer kazanmasında Türkiye'nin ekonomik istikrarı, enflasyon oranları ve dış ticaret açığı gibi faktörler etkili. Yatırımcıların piyasa gelişmelerini takip etmesi büyük önem taşıyor. Dolar/TL paritesi, maliyet baskılarını artırabilir.

Dolar bugün kaç TL? 26 Haziran Cuma 2026 dolar ne kadar?

26 Haziran 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların değeri 46,62 TL olarak belirlenmiştir. Son dönemde döviz piyasasında dalgalanmalar yaşanıyor. Bu durum yatırımcıların ve ekonomi analistlerinin dikkatini çekiyor. Doların yükselişi birçok faktörle ilişkilidir. Ülkemizdeki ekonomik istikrar, enflasyon oranları ve küresel piyasalardaki gelişmeler önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’nin dış ticaret açığı ve fonlama ihtiyacı, doların değer kazanmasına zemin hazırlıyor.

Döviz kurlarındaki değişimlerin yanı sıra piyasa beklentileri de önemli. Yatırımcıların kararlarını doğrudan etkiliyor. Dolar/TL paritesinin ulaştığı bu seviye, yerel ve uluslararası piyasalarda tepkilere neden oluyor. Yatırımcılar, döviz alım satım işlemlerinde dikkatli olmalı. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var. Dolar karşısında TL’nin değer kaybı, enflasyonist etkileri artırabilir. Bu durum maliyetler üzerinde baskı oluşturuyor. Döviz piyasası, ekonomi yönetiminin alacağı tedbirler ve global ekonomik verilerle yön bulmaya devam edecek.

Dolar bugün kaç TL? 26 Haziran Cuma 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
46,62
46,63
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Euro
53,08
53,09
% 0.03
10:28
İngiliz Sterlini
61,55
61,57
% -0.03
10:28
Avustralya Doları
32,13
32,15
% -0.12
10:28
İsviçre Frangı
57,63
57,65
% 0.28
10:28
Rus Rublesi
0,61
0,61
% -0.88
10:20
Çin Yuanı
6,85
6,85
% 0.04
10:28
İsveç Kronu
4,79
4,80
% 0.17
10:28
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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