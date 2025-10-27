FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 27 Ekim Pazartesi 2025 dolar ne kadar?

Doların 27 Ekim 2025 itibarıyla 41,99 TL seviyesine ulaşması, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların ve ekonomik verilerin etkisiyle şekillenmiştir. Bu durum, Türkiye’nin dış ticaret dengesini etkilemekte, ithalat ve ihracat ilişkilerini zorlaştırmaktadır. Yükselen maliyetler sürdürülebilirliği tehdit edebilir. Ekonomik istikrar ve enflasyon üzerindeki etkiler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Ezgi Sivritepe

Doların fiyatı, 27 Ekim 2025 tarihi itibarıyla saat 09:00'da 41,99 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam, döviz piyasalarındaki dalgalanmalar ile ekonomik verilerin etkisiyle oluşmuştur. Dolar, uluslararası ticarette önemli bir unsurdur. Türkiye'deki ekonomik istikrar ve enflasyon üzerinde doğrudan etkisi vardır. Son dönemdeki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekmiştir. Bu durum, döviz talebini artırmıştır.

Dolar fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye’nin dış ticaret dengesi üzerinde etkilidir. İthalat ve ihracat ilişkileri de bu durumdan etkilenmektedir. Enerji ve ham madde gibi stratejik ürünlerin döviz cinsinden maliyetleri artmaktadır. Bu gelişmeler, ekonominin sürdürülebilirliğini zorlaştırabilir. Dolayısıyla, doların bu seviyelerde seyretmesi önemli sonuçlar doğurabilir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,98
41,99
% 0.1
10:05
Euro
48,88
48,90
% 0.18
10:05
İngiliz Sterlini
56,01
56,03
% 0.28
10:05
Avustralya Doları
27,45
27,47
% 0.53
10:05
İsviçre Frangı
52,68
52,72
% -0.03
10:05
Rus Rublesi
0,53
0,53
% -0.04
03:11
Çin Yuanı
5,90
5,90
% 0.3
10:05
İsveç Kronu
4,48
4,48
% 0.38
10:05
