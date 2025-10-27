Dolar bugün kaç TL? 27 Ekim Pazartesi 2025 dolar ne kadar?

Doların fiyatı, 27 Ekim 2025 tarihi itibarıyla saat 09:00'da 41,99 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam, döviz piyasalarındaki dalgalanmalar ile ekonomik verilerin etkisiyle oluşmuştur. Dolar, uluslararası ticarette önemli bir unsurdur. Türkiye'deki ekonomik istikrar ve enflasyon üzerinde doğrudan etkisi vardır. Son dönemdeki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekmiştir. Bu durum, döviz talebini artırmıştır.

Dolar fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye’nin dış ticaret dengesi üzerinde etkilidir. İthalat ve ihracat ilişkileri de bu durumdan etkilenmektedir. Enerji ve ham madde gibi stratejik ürünlerin döviz cinsinden maliyetleri artmaktadır. Bu gelişmeler, ekonominin sürdürülebilirliğini zorlaştırabilir. Dolayısıyla, doların bu seviyelerde seyretmesi önemli sonuçlar doğurabilir.

