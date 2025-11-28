FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 28 Kasım Cuma 2025 dolar ne kadar?

28 Kasım 2025 tarihindeki Amerikan Doları fiyatı 42,54 TL olarak belirlendi. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmaların ve global ekonomik koşulların bir yansımasıdır. Yüksek döviz kurları Türkiye’nin dış ticaret dengesi ile enflasyon gibi makroekonomik faktörleri etkileyebilir. Ayrıca yurt dışı borç ödemeleri ve ithalat süreçleri de bu seviyeden etkilenmektedir. Yatırımcılar, piyasa gelişmelerini yakından izlemelidir.

Ezgi Sivritepe

28 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Amerikan Doları'nın fiyatı 42,54 TL olarak belirlendi. Bu rakam, piyasalardaki dalgalanmaların yansımasını göstermektedir. Aynı zamanda global ekonomik koşullar da dikkate alınmaktadır. Son günlerde piyasa gelişmeleri döviz kurlarında önemli değişikliklere neden oldu. Yatırımcılar bu fiyatı, Türk Lirası'nın uluslararası durumunu değerlendirmek için kullanmaktadır.

Doların bu seviyelerde işlem görmesi, Türkiye’nin dış ticaret dengesini etkileyebilir. Ayrıca enflasyon gibi makroekonomik faktörler de bu durumdan etkilenmektedir. Yurt dışı borç ödemeleri ve ithalat süreçleri, yüksek döviz kurlarından doğrudan etkilenir. 42,54 TL seviyesindeki dolar fiyatı dikkatle izlenmelidir. Bu durum hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için önem taşımaktadır.

Küresel piyasalardaki değişimler ve iç ekonomik dinamikler, yeni dalgalanmalara yol açabilir. İlerleyen günlerde döviz kurlarında farklı hareketler beklenmektedir. Bu gelişmeler yatırım kararlarını etkileyebilir. Bu nedenle, yatırımcıların piyasa verilerini dikkatle takip etmesi gerekmektedir.
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,51
42,51
% 0.18
09:57
Euro
49,26
49,30
% -0.06
09:57
İngiliz Sterlini
56,22
56,25
% -0.11
09:57
Avustralya Doları
27,73
27,75
% 0.11
09:57
İsviçre Frangı
52,80
52,84
% 0.2
09:57
Rus Rublesi
0,54
0,54
% -0.23
09:50
Çin Yuanı
6,01
6,01
% 0.19
09:57
İsveç Kronu
4,48
4,48
% 0.12
09:57
