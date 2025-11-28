Dolar bugün kaç TL? 28 Kasım Cuma 2025 dolar ne kadar?

28 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Amerikan Doları'nın fiyatı 42,54 TL olarak belirlendi. Bu rakam, piyasalardaki dalgalanmaların yansımasını göstermektedir. Aynı zamanda global ekonomik koşullar da dikkate alınmaktadır. Son günlerde piyasa gelişmeleri döviz kurlarında önemli değişikliklere neden oldu. Yatırımcılar bu fiyatı, Türk Lirası'nın uluslararası durumunu değerlendirmek için kullanmaktadır.

Doların bu seviyelerde işlem görmesi, Türkiye’nin dış ticaret dengesini etkileyebilir. Ayrıca enflasyon gibi makroekonomik faktörler de bu durumdan etkilenmektedir. Yurt dışı borç ödemeleri ve ithalat süreçleri, yüksek döviz kurlarından doğrudan etkilenir. 42,54 TL seviyesindeki dolar fiyatı dikkatle izlenmelidir. Bu durum hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için önem taşımaktadır.

Küresel piyasalardaki değişimler ve iç ekonomik dinamikler, yeni dalgalanmalara yol açabilir. İlerleyen günlerde döviz kurlarında farklı hareketler beklenmektedir. Bu gelişmeler yatırım kararlarını etkileyebilir. Bu nedenle, yatırımcıların piyasa verilerini dikkatle takip etmesi gerekmektedir.

