Dolar bugün kaç TL? 29 Ocak Perşembe 2026 dolar ne kadar?

29 Ocak 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki fiyatı 43,41 TL olarak belirlendi. Doların değerindeki artış, global piyasalardaki dalgalanmalara bağlıdır. Ancak yurtiçindeki ekonomik gelişmeler de bu durumu etkiliyor. Enflasyon, faiz oranları ve döviz rezervleri gibi faktörler, döviz kurlarındaki değişimleri önemli ölçüde etkiliyor. Türkiye'deki ticaret dengesi de yatırımcıların döviz alım satım kararlarını şekillendiriyor.

Doların 43,41 TL seviyesine çıkması, birçok sektörde farklı etkiler yaratabilir. İthalat maliyetleri artabilir. Bu durum özellikle enerji ve hammadde bağımlısı sektörlerde fiyat artışlarına yol açabilir. Enflasyonist baskılar da bu süreçte oluşabilir. Böylece geniş çaplı ekonomik etkiler ortaya çıkabilir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı tedbirler almak önemlidir. Bu tedbirler, yerli üreticilerin rekabet gücünü artırabilir. Piyasada denge sağlamak adına bu önlemler kritik bir öneme sahiptir. Doların güncel değeri, piyasalardaki yönü ve yatırımcıların beklentileri üzerinde belirleyici bir rol oynamaya devam edecektir.