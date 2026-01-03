Dolar bugün kaç TL? 3 Ocak Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

3 Ocak 2026 tarihinde doların değeri 43,02 TL olarak belirlendi. Yeni yılın ilk günlerinde döviz piyasalarında dalgalanmalar yaşanıyor. Bu durum yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gereken bir konu. Doların yükselişi, uluslararası piyasalardaki gelişmelerle iç dinamiklerle bağlantılıdır. Enflasyonist baskılar ve merkez bankası politikaları, doların seyrini etkileyen önemli faktörlerdir.

2026'nın başlangıcında doların bu seviyelerde olması, bireysel yatırımcılar ve şirketler için strateji geliştirmeyi zorunlu kılıyor. Ekonomik veriler ve politika açıklamalarının etkisi, döviz kurlarının yönünü belirliyor. Yıl ilerledikçe doların seyrinin nasıl olacağı, iç ve dış piyasalardaki gelişmelere bağlı. Yatırımcıların dikkatli olmaları gereken bir dönem içerisindeyiz.