Dolar bugün kaç TL? 3 Ocak Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

3 Ocak 2026 itibarıyla dolar, 43,02 TL seviyesine ulaşarak yatırımcılar için önemli bir takip konusu haline geldi. Döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar, uluslararası gelişmeler ve iç dinamiklerden etkileniyor. Enflasyon, merkez bankası politikaları ve ekonomik veriler, doların seyrini belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Yatırımcılar için bu süreç, strateji geliştirme gerekliliğini ön plana çıkarıyor.

Ezgi Sivritepe

3 Ocak 2026 tarihinde doların değeri 43,02 TL olarak belirlendi. Yeni yılın ilk günlerinde döviz piyasalarında dalgalanmalar yaşanıyor. Bu durum yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gereken bir konu. Doların yükselişi, uluslararası piyasalardaki gelişmelerle iç dinamiklerle bağlantılıdır. Enflasyonist baskılar ve merkez bankası politikaları, doların seyrini etkileyen önemli faktörlerdir.

2026'nın başlangıcında doların bu seviyelerde olması, bireysel yatırımcılar ve şirketler için strateji geliştirmeyi zorunlu kılıyor. Ekonomik veriler ve politika açıklamalarının etkisi, döviz kurlarının yönünü belirliyor. Yıl ilerledikçe doların seyrinin nasıl olacağı, iç ve dış piyasalardaki gelişmelere bağlı. Yatırımcıların dikkatli olmaları gereken bir dönem içerisindeyiz.

Dolar bugün kaç TL? 3 Ocak Cumartesi 2026 dolar ne kadar? 1

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,02
43,03
% 0.16
23:59
Euro
50,44
50,47
% -0.24
23:59
İngiliz Sterlini
57,91
57,97
% -0.12
23:59
Avustralya Doları
28,80
28,81
% 0.49
23:59
İsviçre Frangı
54,27
54,31
% 0.16
23:59
Rus Rublesi
0,54
0,54
% -1.36
19:30
Çin Yuanı
6,17
6,17
% 0.36
23:59
İsveç Kronu
4,66
4,67
% 0.19
23:59
