Dolar bugün kaç TL? 31 Ocak Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

31 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 43,49 TL olarak kaydedilmiştir. Bu değer, döviz piyasasında dolara olan talebi göstermektedir. Piyasa dinamikleri de bu değeri etkilemektedir. 2026 yılı itibarıyla dünya genelindeki ekonomik gelişmeler, döviz kurlarında dalgalanmalara neden olabilir. Enflasyon oranları ve faiz politikaları önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde dolar fiyatı, çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Dış ticaret dengesi, turizm gelirleri ve döviz rezervleri bu faktörler arasında yer almaktadır.

Doların 43,49 TL’lik fiyatı, yatırımcılar ve şirketler için önemli bir veridir. Bu veri, stratejik kararlar alma süreçlerinde dikkate alınmaktadır. Döviz kurlarındaki artış ya da düşüş, ekonomik büyüme beklentilerini etkiler. Ayrıca enflasyon ve genel piyasa güveni üzerinde de doğrudan etkili olabilir. Uzun vadeli yatırım planları yaparken döviz fiyatlarının gözlemlenmesi önemlidir. Böylece ekonomik durum daha iyi anlaşılabilir. Doların mevcut seviyede kalması, yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratabilir. Ancak, beraberinde mevcut riskleri de getirmektedir.