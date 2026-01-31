FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 31 Ocak Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

31 Ocak 2026'da doların 43,49 TL'ye ulaşması, döviz piyasasındaki talep ile ekonomik dinamikleri ortaya koymaktadır. Bu fiyat, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde döviz kurlarını etkileyen enflasyon, faiz politikaları ve dış ticaret dengesi gibi faktörlerle şekillenmektedir. Yatırımcılar, döviz fiyatlarını dikkate alarak stratejik kararlar alabilir. Doların mevcut değeri, yeni fırsatlar sunarken riskleri de beraberinde getiriyor.

Dolar bugün kaç TL? 31 Ocak Cumartesi 2026 dolar ne kadar?
Ezgi Sivritepe

31 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 43,49 TL olarak kaydedilmiştir. Bu değer, döviz piyasasında dolara olan talebi göstermektedir. Piyasa dinamikleri de bu değeri etkilemektedir. 2026 yılı itibarıyla dünya genelindeki ekonomik gelişmeler, döviz kurlarında dalgalanmalara neden olabilir. Enflasyon oranları ve faiz politikaları önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde dolar fiyatı, çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Dış ticaret dengesi, turizm gelirleri ve döviz rezervleri bu faktörler arasında yer almaktadır.

Doların 43,49 TL’lik fiyatı, yatırımcılar ve şirketler için önemli bir veridir. Bu veri, stratejik kararlar alma süreçlerinde dikkate alınmaktadır. Döviz kurlarındaki artış ya da düşüş, ekonomik büyüme beklentilerini etkiler. Ayrıca enflasyon ve genel piyasa güveni üzerinde de doğrudan etkili olabilir. Uzun vadeli yatırım planları yaparken döviz fiyatlarının gözlemlenmesi önemlidir. Böylece ekonomik durum daha iyi anlaşılabilir. Doların mevcut seviyede kalması, yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratabilir. Ancak, beraberinde mevcut riskleri de getirmektedir.

Dolar bugün kaç TL? 31 Ocak Cumartesi 2026 dolar ne kadar? 1

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En düşük emekli aylığı için farkların ödeneceğin tarih belli oldu!En düşük emekli aylığı için farkların ödeneceğin tarih belli oldu!
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya yasağında kapsam genişliyorTiryakilere kötü haber! Sigaraya yasağında kapsam genişliyor

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,48
43,50
% 0.19
23:59
Euro
51,57
51,62
% -0.9
23:59
İngiliz Sterlini
59,50
59,60
% -0.78
23:59
Avustralya Doları
30,27
30,29
% -0.99
23:59
İsviçre Frangı
56,24
56,28
% -0.78
23:59
Rus Rublesi
0,57
0,58
% 0.18
23:50
Çin Yuanı
6,25
6,25
% 0.01
23:59
İsveç Kronu
4,88
4,88
% -0.99
23:59
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

UAEA'dan olağanüstü 'nükleer kaza' toplantısı

UAEA'dan olağanüstü 'nükleer kaza' toplantısı

Fenerbahçe'de Fred bombası! Olympiakos derken asıl talip dünya devi çıktı

Fenerbahçe'de Fred bombası! Olympiakos derken asıl talip dünya devi çıktı

Fatih Ürek'ten acı haber: Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Fatih Ürek'ten acı haber: Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.