Dolar bugün kaç TL? 7 Kasım Cuma 2025 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında 7 Kasım 2025 itibarıyla doların değeri 42,20 TL olarak belirlendi. Bu seviye ekonomik değişimleri işaret ediyor. Doların yükselişi, enflasyon ve faiz oranları gibi makroekonomik faktörlerle bağlantılıdır. İthalata dayalı sektörlerdeki işletmeler, artan döviz kurlarından etkilenerek maliyet ve fiyatlandırma stratejilerini gözden geçirmek zorunda kalabilir. Bu durum, genel ekonomik dengeleri de etkileyecektir. Yatırımcılar gelişmeleri takip ediyor.

Ezgi Sivritepe

7 Kasım 2025 tarihi itibariyle saat 09:00'da doların değeri 42,20 TL olarak belirlendi. Bu seviye döviz piyasalarında önemli bir dönem değişikliği olarak yorumlanıyor. Son dönemdeki ekonomik veriler, doların değerindeki dalgalanmaların temel sebepleri arasında yer alıyor. Yurt içindeki ve yurt dışındaki ekonomik gelişmeler, yatırımcıların kararlarını etkiliyor. Doların yükselişi ise enflasyon ve faiz oranları gibi makroekonomik faktörlerle ilişkilendiriliyor.

Döviz kurlarındaki değişim, ithalata dayalı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için risk oluşturuyor. 42,20 TL seviyesindeki dolar fiyatı, birçok işletmenin maliyet yapılarını etkileyebilir. Bu durum, fiyatlandırma stratejilerini gözden geçirmelerine neden olabilir. Aynı zamanda bu değişim tüketici fiyatlarına yansıyacaktır. Genel ekonomik dengeler de bu durumdan etkilenecektir. Yatırımcılar ve ekonomi analistleri, mevcut fiyatların sürdürülebilirliğini değerlendiriyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmaları yakından takip etmeye devam ediyorlar.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,19
42,20
% 0.22
09:33
Euro
48,71
48,76
% 0
09:33
İngiliz Sterlini
55,43
55,46
% 0.01
09:33
Avustralya Doları
27,35
27,36
% 0.27
09:33
İsviçre Frangı
52,22
52,25
% 0.01
09:33
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.52
09:30
Çin Yuanı
5,92
5,92
% 0.17
09:33
İsveç Kronu
4,40
4,41
% 0.08
09:33
