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Dolar bugün ne kadar oldu? 8 Ağustos 2023 dolar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı

08.08.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın ikinci işlem günü olan 8 Ağustos 2023 Salı günü, dolar ve euronun ne kadar olduğu tüm herkes tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Peki, 8 Ağustos 2023 dolar, euro kaç TL? Döviz kurundaki gelişmeleri sizler için derledik...

Dolar bugün ne kadar oldu? 8 Ağustos 2023 dolar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı

Güncel dolar ve euro kuru merak ediliyor. Son dönemde dolar ve euroda yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 8 Ağustos 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 8 Ağustos Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

dolarDolar son kapanışını 27.0013 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.9932 liradan, satış fiyatı ise 27.0095 liradan işlem görüyor.

euro

8 AĞUSTOS DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 27.0057 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0030 liradan, satış fiyatı ise 27.0085 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.02'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.6745 TL'den yapan euro şu anda 29.6697
TL alış ve 29.6793 TL satış fiyatına sahip.

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