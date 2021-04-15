Dolar'dan ilk tepki... Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı sonrasında dolar/TL kuru hareketlendi

Hafta başında yatay bir seyirle ilerleyen Dolar ve Euro, aynı seyrine 15 Nisan Perşembe günü de devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz artışı kararından sonra dolar/TL kuru hareketlendi.

DOLAR/ TL KURUNDA HAREKETLİLİK

Güne 8,0742 TL seviyelerinde başlayan dolar/TL kuru, Merkez Bankası kararı açıklanırken 8,03 seviyelerinde seyrediyordu.

Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı sonrasında Dolar/TL kurunda hareketlenmeler oldu. Kararın ardından hafif yükselişe geçerek 8,1 lira seviyelerine geldi.

Merkez Bankası'nın açıklamasında, 'Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.' denildi.

Merkez Bankası faiz kararı sonrasında, dolar alış kuru fiyatı 8,1184 TL iken satış kuru fiyatı da 8,1230 TL oldu.

Euro'da ise alış kuru fiyatı 9,7564 TL iken satış kuru fiyatı da 9,7727 TL oldu.



