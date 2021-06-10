Dolar düşüş eğilimi gösteriyor! 10 Haziran 2021 dolar ne kadar oldu? | 10 Haziran Perşembe dolar kaç TL, Euro ne kadar?

İşte 10 Haziran'da dolar ve euro'daki son durum...
DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?
10 Haziran Perşembe dolar ve euro fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor.
Dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyle güne başladı.
DOLAR NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 8,5886 TL'den yapan dolar, şu anda 8,5799 TL alış ve 8,5970 TL satış fiyatına sahip.
Haftalık değişim yüzdesi %-0.9 olan doların, günlük değişim yüzdesi ise %-0.02.
EURO NE KADAR?
Euro bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Son kapanışını 10,4618 TL'den yapan euro, bugün 10,4466 TL alış ve 10,4771 TL satış fiyatına sahip.
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