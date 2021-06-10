FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar düşüş eğilimi gösteriyor! 10 Haziran 2021 dolar ne kadar oldu? | 10 Haziran Perşembe dolar kaç TL, Euro ne kadar?

Dolar düşüş eğilimi gösteriyor! 10 Haziran 2021 dolar ne kadar oldu? | 10 Haziran Perşembe dolar kaç TL, Euro ne kadar?

10.06.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Haziran Perşembe haftanın dördüncü gününde, yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL hafta boyu anlık değişimler göstermişti. Şu anda kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteren doların daha düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 10 Haziran'da dolar ne kadar oldu? 10 Haziran 2021 Perşembe günü dolar kaç TL ve Euro ne kadar?

İşte 10 Haziran'da dolar ve euro'daki son durum...

DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

10 Haziran Perşembe dolar ve euro fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor.
Dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyle güne başladı.

DOLAR NE KADAR OLDU?

DOLAR NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 8,5886 TL'den yapan dolar, şu anda 8,5799 TL alış ve 8,5970 TL satış fiyatına sahip.
Haftalık değişim yüzdesi %-0.9 olan doların, günlük değişim yüzdesi ise %-0.02.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Euro bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Son kapanışını 10,4618 TL'den yapan euro, bugün 10,4466 TL alış ve 10,4771 TL satış fiyatına sahip.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nüfusun yarısından fazlası aşılanmıştı! Bir günde yüzde 74 artış

Nüfusun yarısından fazlası aşılanmıştı! Bir günde yüzde 74 artış

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

9 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

9 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Araç sahipleri dikkat! Yeniden düzenleniyor

Araç sahipleri dikkat! Yeniden düzenleniyor

İcra ve İflas Yasası TBMM’de kabul edildi

İcra ve İflas Yasası TBMM’de kabul edildi

Küçükbaşlar bayramın gözdesi olacak!

Küçükbaşlar bayramın gözdesi olacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Benzin ve motorine yeni düzenleme!

Benzin ve motorine yeni düzenleme!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sadece emoji kullandı! Yüzde 366 yükseldi

Sadece emoji kullandı! Yüzde 366 yükseldi

Yargıtay personel ve işçi alacak

Yargıtay personel ve işçi alacak

Fiyatını duyan inanamadı! Zor geçiniyordu, emekli maaşını 5'e katladı

Fiyatını duyan inanamadı! Zor geçiniyordu, emekli maaşını 5'e katladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.