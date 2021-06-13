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Dolar düşüşe geçti! 13 Haziran 2021 dolar ne kadar oldu? | 13 Haziran Pazar dolar kaç TL, Euro ne kadar?

13.06.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Haziran Pazar haftanın son gününde, yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL hafta boyu anlık değişimler göstermişti. Şu anda aşağı yönlü ibreyi gösteren doların daha düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 13 Haziran'da dolar ne kadar oldu? 13 Haziran 2021 Pazar günü dolar kaç TL ve Euro ne kadar?

İşte 13 Haziran'da dolar ve euro'daki son durum...

DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13 Haziran Pazar günü vatandaşlar dolar ve euro fiyatlarını merak ediyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

DOLAR NE KADAR OLDU?
Dolar bugün kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Son kapanışını 8,3942 TL'den yapan dolar, bugün 8,3838 TL alış ve 8,4047 TL satış fiyatına sahip.
Haftalık değişimi %-3.15 olan doların günlük değişim yüzdesi %-0.4.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
13 Haziran günü euro kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 10,1632 TL'den yapan euro, bugün 10,1457 TL alış ve 10,1808 TL satış değerine sahip.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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