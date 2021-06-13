Dolar düşüşe geçti! 13 Haziran 2021 dolar ne kadar oldu? | 13 Haziran Pazar dolar kaç TL, Euro ne kadar?

İşte 13 Haziran'da dolar ve euro'daki son durum...
DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?
13 Haziran Pazar günü vatandaşlar dolar ve euro fiyatlarını merak ediyor.
DOLAR NE KADAR OLDU?
Dolar bugün kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Son kapanışını 8,3942 TL'den yapan dolar, bugün 8,3838 TL alış ve 8,4047 TL satış fiyatına sahip.
Haftalık değişimi %-3.15 olan doların günlük değişim yüzdesi %-0.4.
EURO NE KADAR?
13 Haziran günü euro kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 10,1632 TL'den yapan euro, bugün 10,1457 TL alış ve 10,1808 TL satış değerine sahip.
Okuyucu Yorumları 0 yorum