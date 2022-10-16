Son zamanlarda hareketli seyreden kur fiyatları aramaları hız kazanmaya devam ediyor. Dolar, euro ve sterlin geçtiğimiz haftayı dalgalı tamamladı. Son durum ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki dolar, euro ve sterlin ne kadar? 16 Ekim Pazar dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

DOLAR NE KADAR?

Dolar, piyasaların kapanacağı cuma günü yüzde 0,15 değer kazandı ve 18,56 TL'den kapanış yaptı.

EURO NE KADAR?

Euro yüzde 0,45 değer kaybetti ve 18,0567 TL'den alınıp 18,0725 TL'den satılmaya başlandı.

STERLİN NE KADAR?

Yüzde 1,31 değer kaybeden sterlinin alışı 20,7383 TL iken satışı ise 20,7992 TL oldu.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı, dünya piyasası için önemli gelişmelerin en başında yer alıyor. FED toplantısından çıkan faiz kararı, doların değerini belirliyor. Bu yıl gerçekleştirilen toplantılarda FED, faizi defalarca kez indirme kararı aldı.

Ekim ayında FED faiz toplantısı yapılmayacak. Önümüzdeki FED faiz toplantısı 1-2 Kasım 2022 tarihinde olacak. Yılın son toplantısı ise 13-14 Aralık'ta tamamlanacak.

