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DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 10 Mart 2023 Cuma dolar, euro ve sterlin fiyatları...

10.03.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum, haftanın son işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay 2023'ün ilk FED faiz toplantısı yapıldı ve faizin artmasına karar verildi. İkinci toplantı ise bu ay yapılacak. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? 10 Mart 2023 dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 10 Mart 2023 Cuma dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar, euro ve sterlinde son durum, piyasa izleyicilerin gündeminde yer alıyor. 10 Mart 2023 Cuma günü Dolar, euro ve sterlin fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Öte yandan son kapanışını 1,115,80 TL'den yapan gram altın bugün 1.116,52 TL alış, 1.116,74 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Cumhuriyet altını ise 7.362,00 TL'den alınıp, 7.445,00 TL'den satılıyor. İşte 10 Mart 2023 dolar, euro ve sterlinde son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,9617 TL'den yaptı.

Dolar 18.9596 TL alış fiyatından, 18.9639 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.01'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 20.0691 TL'den yapan euro şu anda 20.0611 TL alış ve 20.0773 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 22.6647 TL'den yaptı.

Euro 22.6512 TL alış fiyatından, 22.6784 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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