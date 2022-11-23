Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 23 Kasım dolar, euro, sterlin fiyatları!

Dolar, euro ve sterlin fiyatları araştırmaları hız kazandı. Bilindiği üzere bu yıl FED, art arda faiz artırımı kararı aldı. Bu karar, doların dünya çapındaki durumunu etkiledi. Güncel dolar, sterlin ve euro fiyatları araştırılıyor. Peki dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 23 Kasım dolar, euro, sterlin fiyatları!

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar 18,61 TL'den alınıyor ve 18,62 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR OLDU?

Euro 23 Kasım'da yüzde 0,24 yükseldi. Euronun alışı 19,2035 TL, satışı ise 19,2444 TL oldu.

STERLİN NE KADAR OLDU?

Sterlinin alışı 23 Kasım'da 22,1131 TL, satışı ise 22,1455 TL oldu.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Önümüzdeki FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Toplantıda alınacak olan faiz kararı, toplantının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz toplantısı 24 Kasım'da gerçekleştirilecek. Toplantının saat 14.00'da başlaması bekleniyor.

