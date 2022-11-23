Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 23 Kasım dolar, euro, sterlin fiyatları!

Dolar, euro ve sterlin fiyatları araştırmaları hız kazandı. Bilindiği üzere bu yıl FED, art arda faiz artırımı kararı aldı. Bu karar, doların dünya çapındaki durumunu etkiledi. Güncel dolar, sterlin ve euro fiyatları araştırılıyor. Peki dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 23 Kasım dolar, euro, sterlin fiyatları!
Dolar 18,61 TL'den alınıyor ve 18,62 TL'den satılıyor.
Euro 23 Kasım'da yüzde 0,24 yükseldi. Euronun alışı 19,2035 TL, satışı ise 19,2444 TL oldu.
Sterlinin alışı 23 Kasım'da 22,1131 TL, satışı ise 22,1455 TL oldu.
Önümüzdeki FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Toplantıda alınacak olan faiz kararı, toplantının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulacak.
Merkez Bankası faiz toplantısı 24 Kasım'da gerçekleştirilecek. Toplantının saat 14.00'da başlaması bekleniyor.