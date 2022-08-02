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Dolar fiyatları ne kadar oldu? 2 Ağustos güncel dolar ve euro fiyatları

02.08.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı, binlerce yatırımcı tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkemizde sık tercih edilen yatırım araçları arasında yer alan dolar ve euronun bugünkü fiyatı merak ediliyor. Önceki kapanışını 17,90 seviyelerinde yapan doların şu anki fiyatı araştırılıyor. Peki, dolar fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos güncel dolar ve euro fiyatları.

Dolar fiyatları ne kadar oldu? 2 Ağustos güncel dolar ve euro fiyatları

Dolar ve euro fiyatları, FED faiz kararının ardından yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Önceki gün kapanışını yükselişte kapatan dolar fiyatları artmaya devam ediyor. Peki, dolar fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos güncel dolar ve euro fiyatları.

DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Önceki gün kapanışını yüzde 0,16'lık yükselişle 17,9012 seviyelerinde yapan doların 2 Ağustos tarihli güncel alış fiyatı 17,8905, satış fiyatı ise 17,8970 seviyelerinde bulunuyor.

EURO NE KADAR?

Önceki gün kapanışını yüzde 0,15'lik yükselişle 18,3768 seviyelerinde gerçekleştiren euronun güncel alış fiyatı 18,3568, satış fiyatı ise 18,3968 seviyelerinde bulunuyor.

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