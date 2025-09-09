FİNANS

Dolar kaç TL, euro kaç TL? Güncel dolar ve euro fiyatı 9 Eylül 2025 Salı

Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL? Dolar fiyatı ve euro fiyatı takip ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,2730 liradan, avro 48,6580 liradan güne başladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,2730 seviyesinden işlem görüyor. İşte güncel dolar ve euro fiyatı 9 Eylül 2025 Salı günü son durum...

Dolar kaç TL, euro kaç TL? Güncel dolar ve euro fiyatı 9 Eylül 2025 Salı

Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL oldu? Dolar fiyatı ve euro fiyatı araştırılıyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 41,2040'tan tamamlamıştı.

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ

Serbest piyasada 41,2710 liradan alınan dolar, 41,2730 liradan satılıyor. 48,6560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,6580 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,2600, avronun satış fiyatı ise 48,5250 lira olmuştu.

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATI

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 41,2730 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 48,6040'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 56,0480'den satılıyor.

İstihdam piyasasında beklentilerin üzerinde soğumaya işaret eden verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi olasılığını artırmasıyla 97,1 ile 7 haftanın en düşük seviyesini test eden dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 97,3 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik güçlü beklentiler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında 25 baz puan faiz indirmesine kesin gözüyle bakılırken, bankanın 50 baz puan indirime gitme ihtimali de yüzde 12 olarak öne çıkıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 75 baz puanlık bir gevşeme öngörülmeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirtti. (AA)

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,27
41,28
% 0.06
11:16
Euro
48,54
48,55
% -0.04
11:16
İngiliz Sterlini
56,03
56,04
% 0.17
11:16
Avustralya Doları
27,27
27,28
% 0.28
11:16
İsviçre Frangı
52,00
52,02
% 0.01
11:16
Rus Rublesi
0,49
0,49
% -1.17
11:15
Çin Yuanı
5,79
5,79
% 0.1
11:10
İsveç Kronu
4,41
4,41
% -0.04
11:16

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

